Les talents du lycée Raapoto s'exposent

Les jeunes talents du lycée Samuel Raapoto réunis l'espace d'une matinée pour leur 21e festival. Ils étaient près de 400 élèves de première, terminale et pôle supérieur à présenter leurs filières et spécialités. Un potentiel artistique, culturel et intellectuel encourageant pour l'avenir.

Polynésie la 1ère (MLSF), Caroline Farhi et Marcel Bonno •

Dans cette salle, des élèves fiers de mettre en valeur leur créativité. Ils viennent partager leur art et présenter la filière sciences et technologie du design et arts appliqués. "On était plutôt dans l'exploration, on parle du textile, de fibre. On est sur du tissage et le tressage, l'héritage polynésien et sur notre culture. En fait, on essaye de pousser les jeunes Tahitiens à devenir des entrepreneurs-artistes", explique Hereiti Hopuare, étudiante en licence DN Made.

Un travail sur des microprojets durant l’année, avec des débouchés divers tournés vers les métiers créatifs. "En STD 2A, ils peuvent prétendre à un poste bac en design et métiers d'art. Et, les DN Made peuvent continuer en master design ou prétendre à être dans une équipe de design de directeur artistique", développe Miranda GIau, enseignante filière design arts appliqués.

La filière Humanité littérature philosophie amène à penser le monde, son rapport avec autrui, avec l’animal dans une société plutôt bancale. "On a vu histoire et violences récemment pour l'examen et les limites de l'homme. C'est très actuel", estime Tiera Quesnot, élève de terminale HLP.

En salle polyvalente, la SPC est dans tous ses états. Sciences, physique, chimie, la spécialité SVT a du succès auprès des jeunes férus de nouvelles expériences. Libérer le potentiel de l’élève et transformer le monde. L'objectif est atteint pour ce 21e festival des talents.