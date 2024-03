Votez jusqu’au 26 mars pour le clip réalisé par les Terminales Bac Pro Métiers de la Mode du lycée professionnel de Faa’a.

La section Mode du Lycée professionnel de Faa’a participe à la 8è édition du grand concours « Je filme ma formation ».

Ces élèves de Terminale ont réalisé un clip de 3 minutes présentant leur formation et ses débouchés. Leur vidéo a déjà passé la première étape de la sélection officielle. Elle est désormais entre les mains du jury et du public. Donc à vos votes (cf lien en fin d’article) jusqu’aux résultats en direct du Grand Rex, à Paris, le 26 mars...

Tout a commencé l’année dernière... Ces 9 lycéennes, Alvarina, Britany, Keu, Naomi, Raina, Tehani, Tia, Tui et Vai et deux de leurs enseignants, Lysiane Abecassis, professeur des métiers de la mode et Laurent Hanssler, professeur de français, se lancent le défi de participer au fameux concours.

Les Terminales Bac Pro Section Mode du Lycée professionnel de Faa’a sélectionnées au concours « Je filme ma formation » • ©Lysiane Tuteirihia

Les Terminales Bac Pro Section Mode du Lycée professionnel de Faa’a sélectionnées au concours « Je filme ma formation » • ©Lysiane Tuteirihia

Sous le haut patronage du Ministère de l’Éducation Nationale, du Ministère du Travail, et du Ministère de l'Enseignement supérieur, « JE FILME MA FORMATION » est le premier concours vidéo pédagogique sur la découverte des formations et de leurs débouchés.

Il est gratuit et ouvert à tous les établissements publics ou privés de tous niveaux (CAP, bac pro, BTS, licence, master, doctorat) de France métropolitaine et d'outre-mer. Le concept : réaliser une vidéo de 3 minutes, du scénario au montage sur la formation suivie. L’an passé, pas moins de 18500 élèves ont participé, soit 856 établissements. Parmi eux 463 films ont été retenus en sélection officielle.

Les Terminales Bac Pro Section Mode du Lycée professionnel de Faa’a sélectionnées au concours « Je filme ma formation » • ©Lysiane Tuteirihia

Les lauréats sont annoncés lors d’une cérémonie de remise des prix à Paris, au Grand Rex, la plus grande salle de cinéma d’Europe !

Les Terminales Bac Pro Section Mode du Lycée professionnel de Faa’a sélectionnées au concours « Je filme ma formation » • ©Lysiane Tuteirihia

Comme l’expliquent ces 9 jeunes filles, l’aboutissement du projet a d’autant plus de valeur, que sa réalisation fut semée d’embûches… « Nous sommes ravies d’avoir participé à ce concours « je filme ma formation ». Nous avions commencé l’année dernière, mais notre professeur Mme Abecassis est tombée malade. Ce fut pour elle un long combat contre le cancer du sein, mais après un an d'absence, elle a pu revenir en classe il y a un mois et demi.

Nous avons pu finaliser ensemble la capsule juste à temps avec aussi notre professeur de français Mr Hanssler. Et en plus ce projet nous a permis d’apprendre à filmer et monter grâce aux conseils et au matériel de Hélène Leroyer. C’était vraiment une chouette expérience. On espère aujourd’hui que notre vidéo donnera envie de rejoindre notre filière Bac Pro Métiers de la Mode. Et on espère aussi qu’on gagnera un prix au concours bien sûr ! »

Les Terminales Bac Pro Section Mode du Lycée professionnel de Faa’a sélectionnées au concours « Je filme ma formation » • ©Lysiane Tuteirihia

La Sélection Officielle des films qui sont en liste pour remporter des trophées pour le concours JE FILME MA FORMATION est publiée ! https://jefilmemaformation.tv/selection-officielle-2024/