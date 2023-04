Long week-end de Pâques : détente et divertissement s'imposent !

Le long week-end était sur toutes les lèvres cette semaine et nous y voilà ! Un pont de 4 jours qui commence aujourd’hui, vendredi saint, avant d’entamer Pâques. De Mataiea à la presqu’île, c’est surtout l’occasion de se détendre et de s’amuser, au-delà des préoccupations religieuses. Petit tour d’horizon.

MG •

Le vent et la grisaille n’ont pas entamé le moral de nos petites têtes brunes, vendredi 7 avril. En colonie de vacances avec l’association jeunesse Ahuriao, la cinquantaine d’enfants enchaîne les activités en plein air. Mais ce qu’ils préfèrent par-dessus tout : “la bouée tractée !" crient-ils en cœur.

Le bonheur des plus jeunes

Pour l'animatrice Ariitai Taurua, c'est un régal de voir les enfants aussi heureux. Assistante sociale dans le vie, elle se consacre encore aux petits pendant les vacances, avec l'association. “On organise un centre de vacances avec hébergement à la carrière. Il y a une majorité d’enfants de Papara, de Hitia’a et de Teahupoo. On est ensemble depuis dimanche et jusqu’au samedi 15 avril.”

Le centre de vacances fait sa pause déjeuner sur le site d’Atimaono, qui attire beaucoup d’habitants de ce côté de Tahiti grâce à ses aménagements.

Se ressourcer

Sept kilomètres plus loin, autre passage obligé du tour de l’île : Vaima, la source sacrée. “On a fini le sport, on est allés à Vaipahi et on vient se rafraîchir à Vaima (...). Ça fait du bien, avec les copains, tranquille...on va pas trop forcer ce week-end !” dit Jocelyn.

De son côté, Ranitea aussi est venue profiter de l'eau vivifiante du Vaima avec ses amis, après une soirée arrosée "j’ai prévu de faire le tour de l’île, de suivre les amis, de profiter du bon temps !”

Un geste de solidarité

Un peu plus loin à Taiarapu Est, les jeunes du quartier de Faaripo profitent de leurs derniers instants au Tautira Lodge. Logement, nourriture jusqu'au transport, Teariihaunui et son épouse ont entièrement financé la sortie, comptant une soixantaine de personnes en tout. “On aide tout le monde, ils sont là avec nous, ça évite de les voir au bord de la route ça permet de montrer que dans l'église on se soucie de tout le monde, membre ou pas", explique Teariihaunui Maiarii.

Le séjour a bien plu, comme en témoignent Honoura et Moanarani : “ça change un peu d’air, plutôt que de rester dans notre commune. On est venus profiter entre familles avec les collègues et les cousins.”

Les jeunes laissent la place aux nouveaux vacanciers en entamant leurs derniers pas de danses, avant de présenter leur spectacle ce soir de retour dans leur quartier de Papenoo.