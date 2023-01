Maison de la culture, association, restaurants et bars : partout on peut jouer aux jeux de société

Il existe des lieux incontournables à Tahiti pour jouer aux jeux de société, entre amis, en famille ou avec de nouvelles rencontres. Ils sont présents dans des associations, des bars et à la Maison de la culture, pour petits et grands, à toute heure et pour tous les goûts. Connaissez-vous l’univers de ce loisir ludique ?

ET/E.Le Naour/SD •

Le soir après le travail, la clientèle est nombreuse sur la terrasse de ce bar. Mais à Wonderland, à côté des cocktails et des boissons habituels, les clients sortent des boîtes de jeu, lancent des dés ou jouent aux cartes. C’est un restaurant-bar d’un nouveau genre qui s’est installé non loin du rond-point Jacques Chirac, depuis septembre 2021.

Il propose plus de 200 jeux divers pour manger en s’amusant. Sous les lumières des lampadaires du front de mer de la rue de Pouvana’a Oopa, des jeux sont disponibles à tout moment. Une passion pour le jeu de société, « c’est un critère demandé pour rejoindre l’équipe de Wonderland », affirme la gérante du restaurant. Il faut donc être serveur mais aussi aide de jeu, c’est l’une des qualités requises en plus des qualités de service à table pour travailler dans cet établissement.

Pour petits et grands

En France, les bars à jeux attirent de plus en plus une clientèle adepte des jeux de société. Cet univers est ouvert et propose des mondes à la limite de l’imaginable et uniques, inspirés de notre monde réel ou de la fiction du cinéma.

Résultat, un grand boum sur le marché du jeu de société a été constaté en 2022 avec plus de 5 000 sorties de nouveaux jeux.

Les grandes enseignes et les entreprises du jeu de société alimentent les rayons de nos magasins et nos boutiques en ligne, ce loisir est un business de plus en plus fructueux.

Ce phénomène aurait évolué pendant la crise du covid-19 qui a réduit la population au confinement. La communauté des joueurs adeptes des jeux de rôle et du jeu de société en tout genre s’est développée progressivement en métropole mais aussi en Polynésie.

Assez éparpillée dans Papeete, la communauté se rassemble dans des associations, les activités ouvertes au public ou les tout nouveaux bars à jeux, un concept né depuis peu sur le fenua. Des cartes, aux dés, aux plateaux ou encore avec des figurines, les jeux de société sont très variés et plaisent autant aux petits qu’aux plus grands.

Jeu de rôle

Dans une brasserie située à Fare Ute, une ambiance de fête pour les couche-tard qui se mêlent à l’activité ludique entre un verre et un jeu de cartes.

Des jeux sont disponibles à tout moment pendant la soirée, plus besoin de trouver de quoi lancer une discussion, proposez un jeu ! La brasserie Hoa invite les gens à la rencontre et aux partages tout simplement.

Une fois par mois, depuis le milieu de l’année 2022, cet établissement organise des soirées évènements consacrées aux jeux de société encadrées par des animateurs.

Une nouveauté : le jeu de rôle, "ces soirées sont aussi abordables pour les néophytes", déclare Guillaume Desrez. L’occasion de lancer pour la première fois des dés à 20 faces pour écrire son histoire dans un jeu de rôle.

Tiki ludique, c'est un samedi après-midi sur deux au CJA de Fare Ute. • ©Tiki Ludique

Présidé par Gabriel London, un passionné des jeux de société, Tiki Ludique a maintenant, six ans d’activité. Un samedi après-midi sur deux au CJA de Fare Ute est organisé un rassemblement de joueurs pour un moment de convivialité. Amateurs pour la plupart, les quelques collectionneurs apportent leur précieuse boîte de jeux provenant de leurs ludothèques.

Parmi les 60 adhérents, il n’y a pas d’animateur attitré, « tout le monde peut prendre le rôle d’animateur selon le volontariat pour partager un jeu » ajoute le président. Donc jamais seuls, il y a des joueurs autour de la table et l’animateur explique les règles et c’est une partie qui commence !

Les informations sur les rencontres sont toutes communiquées sur les réseaux sociaux. La première participation étant gratuite, tout le monde s’y plaît et l’addiction vient dès la première partie jouée.

La Maison de la culture est bien sûr le lieu approprié pour s'adonner à sa passion. • ©Maison de la culture

Entre les livres et les étagères de la bibliothèque de la Maison de la culture, des ateliers de jeux s’organisent autour des tables de lecture. Gratuit et mis en place pour tout le monde à partir de 11 ans, ces activités ont lieu un samedi matin dans le mois à la bibliothèque adulte de la médiathèque de la Maison de la culture.

Christian Antivackis a fait de sa passion un métier, il est animateur de jeu et adapte sa ludothèque en fonction des joueurs. Autant de jeux accessibles tels que Monopoly, Dixit, Catan, RISK ou « le nouveau jeu du moment CYRANO pour jouer aux poètes », précise l’animateur. Un éventail de jeux pour tous les âges à partager en petit comité dans le calme d’une bibliothèque … Toutes les informations sont relayées sur le site internet de la médiathèque de la Maison de la culture.

Pour passer le temps en s'amusant. • ©Polynésie la 1ère/Canva

Un loisir, le jeu de société en famille ou entre amis et plusieurs lieux pour s’amuser de manière ludique. Ils s’adaptent à tout le monde et commencent à envahir quelques lieux de Tahiti, les jeux de société apportent le partage et l’amusement. Lancez-vous dans l’exploration de ce vaste univers, avec des jets de dés, des cartes, des jetons ou des figurines.