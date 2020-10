Une maman baleine et son bébé vus à Mataiea

Une maman baleine et son baleineau nagent paisiblement dans le lagon de Mataiea. Des moments d'une rare beauté capturés à l'aide d'un drone !

Polynésie la 1ère ; SD •

Sur cette vidéo récente, on peut assister à un moment magique où une mère baleine et son petit nagent paisiblement dans le lagon de Mataiea. Des images, filmées par un drone qui nous montrent avec toute beauté une relation très forte entre la mère et son petit.La jeune femme, Emilie Loire nous partage une magnifique séquence où l'on voit les deux mammifères marins se déplacer ensemble l'un à côté de l'autre dans cette eau turquoise de Tahiti.Quand les températures en Antarctique commencent à diminuer et que la nourriture se raréfie, les baleines commencent à mettre le cap entre le mois d’août et le mois de novembre, sur la Polynésie française. C’est le lieu privilégié que certaines ont choisi pour s’accoupler ou mettre bas.