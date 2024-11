Marion, 13 ans pour toujours, votre film du dimanche

À l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement à l'école, retrouvez votre téléfilm "Marion, 13 ans pour toujours", inspiré de fait réel, ce dimanche 03 novembre à partir de 19h55.

Ce film, réalisé par Bourlem Guerdjou et écrit par Lorraine Lévy, raconte l’enquête et le combat d’une mère (interprétée par Julie Gayet) pour comprendre la violence inexprimable vécue par son enfant et faire tomber le mur du silence.

Résumé

Marion Fraisse avait 13 ans quand elle s’est pendue, le 13 février 2013. À côté d’elle, également au bout d’une corde, comme un symbole : son téléphone portable. Et une lettre dans laquelle la jeune fille s’adresse directement à ses camarades de classe qui l’ont harcelée. Atteinte au plus profond d’elle-même par ce drame, sa mère Nora le dépasse néanmoins pour remonter le fil de ces terribles événements et rendre justice à sa fille. Adapté du récit bouleversant de sa mère Nora Fraisse, le film Marion, 13 ans pour toujours est l’enquête et le combat d’une mère pour comprendre la violence inexprimable vécue par son enfant et faire tomber le mur du silence qui s’est édifié autour de sa famille.

Avec Julie Gayet (Nora), Fabrizio Rongione (David), Luàna Bajrami (Marion), Alice Perez-Malartre (Clarisse), Tatiana Rojo (Zahia), Xavier Robic (le principal).

D’après le récit de Nora Fraisse recueilli par Jacqueline Rémy, publié aux éditions Calmann-Lévy

Découvrez l'interview de Nora Fraisse, la maman de Nora.

