Michèle de Chazeaux souffle ses 90 bougies !

Michèle de Chazeaux est née le 24 octobre 1932. À l'occasion de ces 90 ans, sa famille et plus particulièrement ses petits enfants lui ont organisé une réception surprise ce dimanche. Au programme, bringue tahitienne et repas partagé en famille et entre amis. Une fête à l'image de la doyenne, dans l'esprit du Tahiti d'antan.

K.Lienard •

Michèle de Chazeaux a posé le pied à Tahiti le 1er septembre 1966 et n'est plus jamais repartie. Elle a exercé très longtemps le métier de professeur de lettre. Elle a fini par conquérir le coeur des Polynésiens grâce à ses émissions radio. Propulsée sur le devant de la scène avec le jeu télévisé Tahi, Rua, Toru, Michèle revient à son premier amour, la radio. Vous l'entendez encore l'après-midi sur nos ondes, lorsqu'elle vous propose de partir à la découverte de la vie du Tahiti d'antan, au fil de ses rencontres qu'elle nous partage. Hier dimanche, sa famille et plus particulièrement ses petits-enfants ont organisé une fête surprise, pour célébrer ses 90 ans. Une après-midi riche en émotions, rythmée par la bringue polynésienne où les rires et les chants ont envahi le jardin de la doyenne. Notre journaliste Jacques Damour a capté pour nous des images de ce moment unique, regardez :

