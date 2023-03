Moorea : le lycée agricole bientôt plus grand

Le président du Pays était à Moorea, ce vendredi, pour une série d'inaugurations et notamment pour poser la première pierre du futur campus d'Opunohu. 16 000 mètres carré seront aménagés pour un investissement global de 6 milliards de Fcfp.

Polynésie la 1ère (MLSF), Noha'ura Rurua •

Edouard Frtich et une partie de son gouvernement étaient sur l'île soeur pour une série d'inauguration. Au programme : inauguration du bâtiment logistique et technique de l'hôpital de Afareaitu à Moorea, visite de l’hôtel Cook’s Bay qui devrait bientôt rouvrir et la pose de la première pierre du futur campus d'Opunohu.

Un campus de 16 000 mètres carré qui doit permettre de mutualiser les moyens et de concentrer l’offre de formations pour les jeunes de l’île sœur et des îles voisines. Le Président a affirmé que l"’Éducation s’attèle à faire du sur-mesure avec ce campus. Elle adapte les formations diplômantes en fonction des besoins de la jeunesse de Moorea. Ces formations sont reconnues au niveau national et garantissent la poursuite des études en Polynésie-française et partout sur le territoire de la République".

Les élèves des différentes filières du campus bénéficieront de ces formations. La filière générale accueillera 245 élèves, tandis que la filière professionnelle débutera avec 36 élèves. Le lycée agricole continuera quant à lui d’accueillir 600 élèves et étudiants. Le coût de l'investissement global s'élève à 6 milliards de Fcfp.

Écoutez l'architecte Charles Pascal-Lacombes au micro de Noha'ura Rurua :