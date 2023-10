Nouvelle brigade de gendarmerie à Moorea, rassurant pour les habitants

L’ouverture d’une nouvelle brigade de dix gendarmes à Haapiti semble rassurer la population. Ce renfort est aussi très attendu par la police municipale de Moorea. Une autre brigade devrait également ouvrir à Papeete.

Shiquita Teiva (MLMG) •

C’est la surprise... Les jeunes de Moorea n’étaient pas au courant qu’une brigade de dix gendarmes allait s’installer à Haapiti. La nouvelle est plutôt bien accueillie. "C'est une bonne chose, même s'il y en a déjà une à Paopao. C'est rassurant et c'est plus près pour ceux des autres communes" confie Keali, un jeune homme de Maatea.

Pour le moment, la police municipale de Moorea est constituée de seulement quatre agents pour intervenir sur toute l’île quotidiennement. "On arrive souvent en premier sur les lieux et on est obligés d'attendre le feu vert de la gendarmerie pour intervenir. Avec la nouvelle brigade à Haapiti, cela va faciliter notre travail. Je pense que c'est très important pour [l'île]" fait remarquer Tunui Chong Ayou, brigadier de Moorea.

Renforcer les équipes

Avec 18 000 habitants et de nombreux visiteurs, notamment les week-ends et pendant les vacances, la police municipale est parfois démunie. Si les policiers arrivent généralement à résoudre les conflits par le dialogue, certaines situations sont très compliquées à gérer.

La gendarmerie devrait ouvrir ses portes au dispensaire de Haapiti début 2024.