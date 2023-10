Emmanuel Macron confirme la création de deux nouvelles brigades en Polynésie

Le président de la République a dévoilé la carte des 238 nouvelles brigades de gendarmerie lundi 2 octobre. En Outre-mer, 22 brigades fixes et mobiles confondues vont être déployées d'ici à 2027, dont deux en Polynésie.

MG / OM.1 •

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin l'avait annoncé lors de sa visite en Polynésie. C'est confirmé : deux nouvelles brigades mobiles vont voir le jour en Polynésie, à Moorea et Papeete. Elles vont s'ajouter aux 23 existantes. De même, la Nouvelle-Calédonie bénéficiera également de trois nouvelles brigades à Kaala-Gomen, Poya et Moindou.

Depuis la commune de Tonniens dans le Lot-et-Garonne, Emmanuel Macron a assuré sa volonté de "réinvestir dans [les] forces de sécurité intérieure". Cet engagement pris lors de sa campagne présidentielle de 2022 se concrétise aujourd'hui avec la création de 238 brigades de gendarmerie fixes et mobiles en France hexagonale et ultramarine.

Selon le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, ces nouvelles brigades seront "spécialisées" pour intervenir lors de cas de violence intrafamiliale par exemple. Au total, l'État investit 15 milliards d’euros (soit 1800 millards xpf) pour "doubler la présence de policier et de gendarmes", d'après Emmanuel Macron. Ces engagements ont été inscrits dans la loi d'orientation et de planification du ministère de l'Intérieur (Lopmi), qui promet cette hausse de crédits sur cinq ans (2023-2027), même si elle doit être confirmée dans les budgets de l'État débattus chaque année.