Nouvelle campagne de stérilisation pour réduire la population canine

Une campagne de stérilisation des chiens débute à Tahiti. Avec environ 500 000 chiens en Polynésie, la situation est urgente… Heureusement, la dizaine d’associations du fenua est sur le terrain au quotidien pour nourrir les animaux errants et les faire stériliser lorsqu'ils le peuvent. Ce lundi, deux chiennes de la plage d’Atimaono ont pu en bénéficier, grâce à l’association Les 4 pattes de Papara.

Mereini Gamblin •

Fini les bébés dont elles ne veulent plus : Negro et Noiraude sont prises en charge par leur maman de substitution…Marama œuvre dans l’association Les 4 pattes de Papara depuis sa création, il y a cinq ans. "Alors ma choupette, ça y est on est prêtes ? On part pour la grande journée de stérilisation, c’est fini la misère". Après trente de carrière chez Air France, Marama Bres a choisi les animaux...désormais retraitée, elle veille quotidiennement sur les chiens errants autour de Papara mais ses actions s’étendent bien souvent jusqu’à la presqu’île, soit douze communes au lieu de quatre.

Et je tiens à parler de la situation de la commune de Taravao et Tautira. (...) Les gens n'ont pas les moyens. (...) J’en profite pour faire un appel à bénévoles (...). Ce sera très convivial et on va compter tous ces animaux qui ont besoin d’aide. Marama BRES Bénévole de l'association Les 4 pattes de Papara

Marama Bres, de l'association Les 4 pattes de Papara, au parc d'Atimaono.

Le million de subventions sur l'année versée à l’association s’écoule très vite. Et en attendant l’enveloppe de 60 millions xpf promise par le Pays pour la stérilisation, les bénévoles et les volontaires nourrissent jusqu’à 50 chiens par jour, avec le cœur.

Je ne supporte pas de voir les animaux avoir faim, je le fais de moi-même. Résidente de Papara

Les associations peuvent aussi compter sur les donateurs privés et les petites actions individuelles. Parmi elles, il y a le projet de Lorenzo et Margaux, deux jeunes vétérinaires qui doivent partir le 15 février pour les Tuamotu dans le but de stériliser les animaux de ces atolls "même où les avions ne vont pas" décrit la jeune femme sur les réseaux sociaux. Pour concrétiser ce voyage, ils ont lancé une cagnotte sur laquelle plus de 170 000 xpf de dons ont d'ores et déjà été collectés.

Lorenzo et Margaux doivent partir aux Tuamotu le 15 février 2024. Là-bas, ils souhaitent pouvoir stériliser un maximum d'animaux.

Ce lundi 22 janvier, il n'y aura pas de destinée tragique... Du moins, pas pour Negro et Noiraude. Les deux sœurs de rue sont gentiment accueillies à la clinique de Paea pour être stérilisées.

Par le biais des associations, les propriétaires peuvent bénéficier d'un tarif réduit à 15 000 xpf au lieu de 25 000 xpf. Et s’ils n’ont pas les moyens, ils donnent ce qu’ils peuvent. Nathalie, propriétaire de neuf chiens, applaudit : "c’est déjà bien, pour toutes les familles qui ont beaucoup de chiens. Mais il faut aussi prendre nos responsabilités. Les chiens ne sont pas à prendre à la légère".

Noiraude est aux mains de Mylène Vacher, vétérinaire et gérante de la clinique de Paea.

Une seule femelle peut donner vie à plus 4 000 chiots durant sa vie… En Polynésie, ça donne 500 000 chiens en tout, soit presque le double du nombre d’habitants.

En Polynésie, c’est catastrophique. Sur terre, il y a très peu d’endroits où il y a autant de chiens errants (...). Il suffit de stériliser et c'est fini ! Mylène VACHER Vétérinaire et gérante de la clinique de Paea

Une cellule pour le bien-être animal a vu le jour en novembre dernier. Tant mieux, parce-qu’il y a du travail pour maintenir l’image de la Polynésie sur les cartes postales.