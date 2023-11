Nouvelles réglementations à venir en matière de cigarettes et vape

Le Gouvernement veut se pencher sur la réglementation et la fiscalité sur le tabac.

L'usage de la cigarette est régie par une loi de pays, modifiée en 2010. L'interdiction aux mineurs ne les empêche pas d'en consommer. Ils sont même un adolescent sur deux à avoir déjà essayé de fumer. L'importation de produits de tabac a même augmenté de 131 % en 7 ans. La cigarette électronique ou vape a désormais sa clientèle fidèle au fenua et les jeunes sont aussi particulièrement friands de la puff, cette cigarette électronique jetable que le Pays prévoit d'ailleurs d'interdire très bientôt.

Dans ce contexte, les ministres de l’Economie et de la Santé ont proposé ce mercredi en conseil des ministres la constitution d’un groupe de travail interministériel pour engager la révision de la réglementation sur le tabac et sa fiscalité.

Le groupe de travail se réunira de façon hebdomadaire à partir de la mi-novembre. Les sujets abordés seront notamment l’intégration de la cigarette électronique dans la règlementation, l’étiquetage et les contrôles à l’entrée sur le territoire des e-liquides, la mise en place de licences et leur fiscalisation, l’extension de l’interdiction de publicité, les lieux de consommation autorisée, le renforcement des contrôles et l’aide au sevrage tabagique.