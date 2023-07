Nouvelles zones d’interdiction de mouillage à Tahaa et Raiatea

Sept zones entre Raiatea et Tahaa dans lesquelles le mouillage sur ancre est donc désormais interdit. Cette décision a été prise en conseil des ministres du mercredi 5 juillet. Le dispositif doit permettre d’éviter que les ancres des navires accrochent et détériorent les câbles ou émissaires.

Polynésie la 1ère (MLSF) avec communiqué •

L’accroissement exponentiel des activités s’exerçant sur le plan d’eau des îles de Raiatea et Tahaa (activités nautiques, aquatiques, subaquatiques, plaisance, loisirs, sports et pêche), mais aussi le développement de la croisière, rendent nécessaire la réglementation du mouillage des navires dans les eaux intérieures de ces deux îles.

Il convient de pouvoir gérer les potentiels conflits d’usage susceptibles de survenir, mais aussi d’assurer l’intégrité des installations indispensables, telles que les câbles et divers émissaires sous-marins, qui pourraient être détériorés par les ancres des navires au mouillage.

Dans la continuité des travaux amorcés sur la réglementation du mouillage des navires dans les eaux intérieures des îles de Raiatea et Tahaa, la Direction Polynésienne des Affaires maritimes (DPAM) a procédé au recensement de toutes ces installations auprès des sociétés dont l’activité nécessite ce type d’équipement (EDT, OPT et Polynésienne des eaux) mais également auprès des entreprises privées (hôtels et pensions de famille).

Ces dernières ont transmis les données géographiques correspondant à leurs différents équipements (câbles de télécommunication, câbles électriques, réseaux d’adduction en eau potable ou d’eaux usées, émissaires de captage et de rejet).

Sept zones délimitées

Cette cartographie précise a permis de délimiter 7 zones dans lesquelles le mouillage sur ancre est désormais interdit, à savoir, sur Raiatea : la passe de Teavapiti ; la baie de Faaroa ; le motu Nao Nao ; et le motu Horea ; dans le chenal entre Raiatea et Taha’a ; sur Taha’a : le motu Tautau (Hôtel Pearl Beach Taha’a) et le motu Tuuahine. Les données GPS des câbles et des émissaires, ainsi que leur positionnement sur carte, sont consultables sur le site internet de la DPAM : www.service-public.pf/dpam

Le dispositif doit permettre d’éviter que les ancres des navires accrochent et détériorent les câbles ou émissaires. Les zones d’interdiction sont donc délimitées de manière à constituer un périmètre s’étendant jusqu’à 300 mètres de part et d’autre des câbles principaux, et sur 50 mètres autour des émissaires de captage et de rejet.

Pour des raisons de sécurité, l’interdiction de mouillage dans les zones de protection ne s’applique pas aux navires en charge de l’entretien des installations immergées ou à ceux engagés dans une mission de secours de personnes ou de sauvegarde des biens. Elle ne s’applique pas non plus au mouillage des navires dans des circonstances de force majeure.

Un régime de peines contraventionnelles de 5e classe est instauré pour sanctionner toute infraction à l’interdiction prévue par le présent arrêté.