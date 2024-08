Orientation post-collège et lycée : Suivre le bon cap pour trouver sa voie

Près de 150 jeunes ont assisté, ce matin du vendredi 23 août, à une session d'information et d'orientation du côté de Pirae. Destinée aux jeunes sans solution après le collège et le bac, elle offre une seconde chance pour l'avenir professionnel de cette jeunesse.

Turouru Gueirard / Mirko Vanfau •

Un préau aménagé avec tous les stands d'informations, c'était ce vendredi 23 août sur le site de la DGEE près de l'hippodrome de Pirae. Pour trouver sa voie, c’est le bon endroit. Teata Hatitio est âgé de 17 ans et il sait déjà ce qu'il veut faire plus tard. Il souhaite s'orienter vers les métiers du commerce et de la vente, au lycée du Diadème. Il précise : "si je suis venu aujourd'hui, c'est tout d'abord parce que je n'avais pas de place au lycée. Et le lycée m'a orienter ici."

L'événèment génère de l'engouement, comme l'indique Alain Tête, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques au lycée du Diadème : "j'ai déjà vu une quinzaine de candidats qui cherchent une formation. Y en a qui cherchent en BTS, y en a qui cherchent à entrer en CAP ou en BAC pro. Le stand s'adresse plus à ceux qui ont déjà une formation. Ou qui sortent de troisième et qui veulent entrer en CAP par exemple, ou en seconde professionnelle."

Quant à Nuutea Tenaniea, 15 ans et venu spécialement de la presqu'île, il tente à nouveau sa chance au lycée de Taravao. Il explique : "je suis venu chercher une place pour le lycée de Taravao en filière maintenance nautique. J'ai pas été accepté la dernière fois du coup on est venu essayer une deuxième fois."

En juin 2024, le taux de réussite au diplôme national du brevet était de 76%. Bien souvent, après le collège,les élèves peinent à s'orienter. Idem pour les élèves post bac. C'est aussi à cela que servent ces journées d'information.

"Nous sommes là pour accompagner cette jeunesse qui, parfois, n'a pas trouvé de solution de parcours. Et pour d'autres c'est aussi une reprise de parcours. Donc nous sommes là pour élever le niveau de qualification et faire en sorte qu'il y a une meilleure insertion professionnelle. C'est plutôt bien qu'ils viennent nous rencontrer et qu'on puisse leur proposer un parcours personnalisé." Nathalie Novelli - cheffe du département de l'orientation et de l'insertion à la DGEE

Parmi les professionnels présents, une association : l'ADIE. Elle permet aux jeunes polynésiens de se lancer dans l'entreprenariat, même sans diplôme en poche.

"C'est notre force. Nous pouvons soutenir ceux et celles qui souhaiteraient se lancer alors qu'ils n'ont pas encore leur diplôme. C'est vraiment basé sur les valeurs et le savoir faire. Un savoir faire qu'ils ont acquis depuis leur jeune âge." Pamina Ly Tham - responsable de projet à l'ADIE

Cette année, c'était la première édition avec autant de partenaires professionnels. Les 28 stands d'informations leur ont sans doute permis de choisir le bon cap.