Pā'oa ora S4#7 : Edmunds, Manate, Le Bronnec, Hareapo

Pā'oa Ora, l'aventure des familles formidables, se poursuit sur Polynésie la 1ère, avec ce 7e épisode de la saison 4 proposé jeudi 21 septembre à 19h25. Partez à la rencontre des familles Edmunds, Manate, Le Bronnec, Hareapo.

Dans ce 7e épisode de la saison 4, Pā'oa Ora nous fait découvrir 4 nouvelles familles.

#9 Pā’oa Edmunds (Raiatea)



Manarii Edmunds, diplôme en main, retourne sur le Fenua après quelques années en France. Accompagné de sa femme, également de l’île sacrée, Manarii investit dans une salle de sport dans la capitale de Raiatea, Uturoa. Son île lui manquait beaucoup et de son expérience en France il a établi une communauté d’athlètes débutants et chevronnés, engagés et passionnés comme sa femme et lui. C’est la famille Edmunds de Raiatea.

#10 Pā’oa Manate (Rurutu)



Trois fois par an les villages de Rurutu rassemblent leur meilleurs produits artisanales pour les vendre à Tahiti dans le cadre de salons mis place par les associations d’artisans. Mais à Rurutu, pour beaucoup de familles, comme les Manate, l’artisanat est une des seules sources de revenus. De génération en génération, les mêmes gestes d’une grande dextérité et soigneusement appliqués, produisent des oeuvres convoités par la population polynésienne. Découvrons la vie des artisans de la famille Manate de Rurutu.

#10 Pā’oa Le Bronnec (Hiva Oa)



Beaucoup de jeunes quittent leurs îles éloignées pour trouver une vie meilleure à Tahiti. C’est le cas pour beaucoup de Marquisiens. En effet, il y a plus de Marquisiens qui habitent à Tahiti qu’il y en a qui vivent dans tout l’archipel de la terre des hommes. Alors quand une jeune femme et sa famille décident de rentrer sur la terre de ses parents c’est un évènement. C’est une tendance qui prend petit à petit de l’ampleur. Découvrons ensemble les raisons pour lesquelles la famille Lebronnec est rentrée sur la terre des ces ancêtres, Hiva Oa.

#10 Pā’oa Hareapo (Vannes)



Cathiana et Teva vivent dans la ville de Vannes en Bretagne. Parents de 5 enfants ils font vivre leur culture polynésienne aux quatre coins de la métropole, en chantant lors des festivals, bals et rassemblements. On peut les voir également en direct sur les réseaux sociaux avec leur page «Le Souffle Maohi» qui est très regardée. Courage amour et partage caractérisent cette merveilleuse et généreuse famille. C’est la Famille Hareapo de Vannes.

