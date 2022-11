Paris : Edouard Fritch à la rencontre des étudiants polynésiens

" Sachez que vous êtes prioritaires pour le gouvernement " a déclaré, à Paris, ce jeudi 24 novembre, Edouard Fritch aux étudiants polynésiens. Le président du pays les a reçus à la Délégation de la Polynésie française.

Communiqué Présidence / AM •

Dans un communiqué, le Pays annonce que le président de la Polynésie française a reçu, ce jeudi 24 novembre, à la Délégation de la Polynésie française, une cinquantaine d’étudiants polynésiens suivant un cursus dans l'Hexagone, pour partager un repas avec eux et les écouter. Le Président était accompagné de Naea Bennett, ministre de la Jeunesse et de la sénatrice Lana Tetuanui.

Edouard Fritch et les étudiants pendant un repas. • ©Présidence de la Polynésie

" Sachez que vous êtes prioritaires pour le gouvernement " a déclaré Edouard Fritch. « Nous sommes heureux de vous accueillir à la Délégation car il est rare qu’on ait l’occasion de se rencontrer et d’échanger. On ne prend pas suffisamment de temps pour venir à vous. Et si je vous le dis, c’est parce que j’ai moi aussi suivi de longues études et je sais que le contact avec des responsables, qu’ils soient politiques ou non d’ailleurs, est toujours une source de réconfort, surtout quand on est loin de son fenua », a indiqué le président du Pays.

Naea Bennett et les étudiants polynésiens à Paris. • ©Présidence de la Polynésie

Edouard Fritch a conclu son intervention devant les étudiants en confiant que « vous rencontrer est une source d’énergie nouvelle pour nous ».