"Partir en Livre" : transmettre le goût de lire à la jeunesse

Iris a 6 ans et elle adore la lecture. Pour la journée "Partir en Livre", elle s'est rendue avec sa classe à la mairie de Papeete, où des ateliers de lecture sont organisés. Assise sur sa chaise, elle reste concentrée, absorbée par les histoires. "Ça rentre dans la tête, ça rentre dans le cerveau, tu es prêt à devenir adulte", confie la jeune est une lectrice passionnée de "Loulou à l'école" et "Naruto".

Émilie, la mère d'Iris a également fait le déplacement pour accompagner sa fille. À la maison, la lecture est devenue plus qu’une simple habitude. Pour elle, lire est un moyen de s'évader. "La lecture, c'est l'ouverture sur le monde, on comprend plein de choses (...) Au CP, elle lisait avec nous en binôme puis un petit peu toute seule aussi maintenant. Tous les soirs, la petite lecture ".

La lecture fait partie intégrante de la continuité pédagogique. À l’école, les élèves apprennent déjà à lire. Ce n’est pas quelque chose de nouveau, selon Anania Sylvia professeur, mais des initiatives comme "Partir en Livre" renforcent cette compétence essentielle, en rendant la lecture encore plus attrayante pour les jeunes.

"À travers les livres, ils vont apprendre d'autres mots. Ils vont savoir mieux s'exprimer, le langage devient plus soutenu et cela leur permet aussi de stimuler leur imagination. À l'école, ils sont déjà habitués aux livres, aujourd’hui, ce n'est donc que la continuité de ce que l'on fait et on voit en classe"