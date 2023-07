Passage des Péruviens en Polynésie : découvrez quelques anecdotes sur leur pays

Saviez-vous que le Pérou compte quatre mille variétés de pommes de terre ? C'est une des anecdotes que les matelots du Bap Union nous ont raconté, lors de la dernière journée de visite sur leur bateau, le dimanche 16 juillet.

T.Doom / K.Lienard / M.Gamblin •

Oui, il existe un centre international de la patate (International potato center)...à Lima. La capitale du Pérou abrite aussi le meilleur restaurant du monde, Central, primé en juin 2023. Ce Pays d'Amérique du sud regorge de trésors : du café reconnu pour son excellence et une multitude de maïs jaunes, verts, oranges et même noirs ! Le quinoa, riche en protéines, et même la patate douce que l'on connaît bien viennent de là-bas, nous apprend-on à bord du Bap Union, le bateau péruvien en escale à Papeete.

Il y a une multitude de variétés de maïs au Pérou, et même du maïs noir ! • ©Polynésie la 1ère

Dimanche, les matelots ont ouvert les portes au public pour une dernière journée de visite, avant de reprendre le large direction Guam. Ce fameux 4 mâts tout en majesté n'a pas manqué de curieux pendant sa halte. Sa noblesse a suscité l'admiration : une démonstration du savoir-faire du Pérou en même temps qu'une vitrine de sa culture. D'ailleurs, les sud-américains du Fenua étaient présents sur le navire. L'évêque de Papeete, Monseigneur Cottanceau, a présidé une messe en espagnol à 9 heures.

Construit en 2016, le Bap Union est le deuxième plus grand quatre mâts du monde. Il effectue son premier tour du monde et Tahiti est sa première escale. Au total, vingt stops sont prévus dans seize pays différents.

Le navire a deux vocations : assurer la formation de cadets au métier d'officier et faire la promotion de la culture péruvienne grâce à une salle découverte où sont exposés les différents produits du Pérou. C'est là que toutes les anecdotes abordées ci-dessus nous ont été révélées...et une petite dernière pour la route, l'histoire de l'inca-cola...Numéro un des ventes locales, cette nouvelle recette de soda jaune canari a détrôné Coca-cola au Pérou, tant et si bien que le géant américain a fini par racheter 50% d'Inca kola, en 1997 !

Le fameux Inca Kola, soda patriote et boisson préférée des péruviens ! • ©Polynésie la 1ère

Bon voyage...