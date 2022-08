Pêche sous-marine : une formation à la sécurité

12 pêcheurs sous-marins ont suivi la formation à la sécurité ce dimanche 21 août à Temae. Organisé par la fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition de Polynésie française, ce stage vise à éclairer sur le comportement à adopter pour pratiquer l'activité sereinement.

TT / HT (MLMG) •

Comment avoir une bonne respiration ? Quel matériel de plongée choisir ? Quels sont les bons gestes en cas de syncope ? Les 12 stagiaires ont suivi les conseils pratiques de perfectionnement en mer. La pêche sous-marine n'est pas une activité sans risques... Plusieurs personnes ont perdu la vie en la pratiquant.

Pour éviter les incidents tragiques, la fédération tahitienne des sports subaquatiques de compétition de Polynésie française, en collaboration avec le ministère de la pêche, a organisé une formation gratuite à la sécurité sur la plage publique de Temae à Moorea, du 20 au 21 août 2022. L'occasion d’acquérir également des connaissances sur les techniques et d'être plus performant.

Formateurs diplômés

Les stagiaires inscrits pour ce week-end ont déjà participé au premier niveau samedi et passent le second ce dimanche. Ils sont formés par les membres de la sélection tahitienne de pêche sous-marine titulaires d'un diplôme fédéral.

"Nous au niveau de la fédération on est contents. On a formé plus de 500 personnes depuis le début de nos formations. Et sur les 500 personnes, toutes sont encore en vie. C'est une grande fierté. On a formé des personnes mais on s'est formés aussi nous puisqu'on a mis en place tout notre cursus fédéral. L'année prochaine, nous mettrons en place le premier BPPES mention activités subaquatiques où on va encore monter en grade au niveau de la formation de nos cadres", confie Rahiti Buchin, président de la fédération et membre de la sélection tahitienne.