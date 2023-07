Pégase 2023 : les engagés Polynésiens de retour après un entraînement à Hawaï

L'exercice Pégase 2023 a débuté le 25 juin, lorsque dix chasseurs-bombardiers Rafale, cinq avions ravitailleurs A330 MRTT et quatre A400M Atlas ont décollé de la base aérienne d’Istres. Dans ce cadre, une section du RIMAP Polynésie est allée s’entrainer une semaine avec des Marines à Hawaï.

J.Damour / MG •

Depuis une dizaine d'année, l'Océanie redevient une région convoitée ; La Chine s'y est implantée avec des intérêts diplomatiques. Mais la France veut montrer qu'elle est capable de défendre ses intérêts humanitaires et militaires dans le Pacifique, puisqu'elle y détient la majeure partie de sa zone économique exclusive (ZEE), la deuxième du monde, autour de sept territoires, de la Réunion à la Nouvelle-Calédonie et Tahiti. C'est dans ce cadre que l'exercice Pégase 2023 - projection d'un dispositif aérien d'envergure en Asie du Sud-Est - a été lancé.

Rencontrer les alliés du Pacifique

Les engagés du régiment d'infanterie de marine du Pacifique - Polynésie (RIMAP) ont pu prendre part à cette mission. Une section est allée s'entraîner à Hawaï pendant une semaine avec les Marines, une première depuis bien longtemps.

Comme avec toutes les Nations du Pacifique, la France cherche à améliorer la connaissance de ses partenaires afin d'avoir une meilleure interopérabilité si jamais on devait intervenir avec eux. (...) [On a pu] faire connaissance avec les Marines et leurs capacités, déterminer leurs procédures de travail" Colonel Loïc Wierzbinski, chef de corps du Rimap Polynésie

À Hawaï, les militaires locaux ont ainsi pu parfaire leurs procédures en cas d'engagement mutuel avec leurs partenaires américains. Les engagés du Fenua sont revenus dans la nuit du 15 juillet, à bord d'un MRTT de l'opération Pégase 2023.

C'était l'occasion de montrer que l'armée de l'air et les armées en général sont présentes pour nos outremers. Cela s'est concrétisé par une mission de soutien au profit du RIMAP qui a pu effectuer un exercice sur l'île de Hawaï. Lieutenant-Colonel Benoit, chef du détachement MRTT.

En savoir plus sur Pégase 2023

Pégase 2023 a démarré le 25 juin dernier, lorsque 10 Rafale, 5 ravitailleurs A330 MRTT Phénix et 4 avions de transport A400M ont décollé depuis le sud de la métropole, vers l'Indopacifique. Parti de la base aérienne d'Istres, ils ont d'abord fait escale aux Emirats Arabes Unis. La formation de l'Armée de l'Air et de l'Espace s'est ensuite scindée en deux parties, une à Singapour et une en Malaisie.

Le groupe envoyé à Singapour a poursuivi son périple jusqu'à Guam et a pris part à des exercices interarmées et interalliés aux côtés des forces américaines, canadiennes, australiennes, néo-zélandaises, britanniques et japonaises.

La mission Pégase 2023 ne déploiera aucune Rafale à Tahiti, contrairement à l'exercice Heifara 2022 qui a bénéficié du concours de trois Rafale.

Le retour dans l'Hexagone est prévu pour le 3 août, ponctué d'escales en Corée du Sud, au Japon, en Indonésie, au Qatar et à Djibouti.

Puis, fin août, les Américains devraient à leur tour rendre visite aux militaires du Rimap pour blinder la cohésion avec leurs collègues Polynésiens.

Par ailleurs, l'Etat compte investir 1,500 milliards Fcfp d’ici 2030 pour renforcer l’armée en Polynésie.