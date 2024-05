Pepena prévoit un "petit live" musical en soutien à la Nouvelle-Calédonie

Le chanteur Raimana Bareille était l'invité de notre rubrique Te Hono Rahua, samedi 18 mai. Il est revenu sur les événements organisés par son groupe, Pepena, qui prévoit de chanter en soutien à la Calédonie.

Pepena participait samedi soir au concert caritatif organisé pour les étudiants de Polynésie à la brasserie Hoa. Une présente "importante pour nos jeunes", explique Raimana Bareille, artiste interprète du groupe.

Sensible aux émeutes qui bouleversent la Nouvelle-Calédonie depuis le 14 mai, Raimana a également annoncé que son groupe se mobiliserait en soutien aux habitants du Caillou, sous la forme d'un "petit live" sur les réseaux sociaux. "On aimerait ajouter notre pierre. (...) L'idée, c'est d'être présent aussi pour eux, donner un peu plus de positivité dans le fil d'information et beaucoup d'amour" précise le chanteur. Aucune date n'a encore été définie. Le groupe "revient à peine d'une tournée. On a passé un excellent moment là-bas, sur la Nouvelle Calédonie."

Le dernier album du groupe date de 2023, en version 100% numérique avec comme objectif d'"être référencé dans la musique du monde. C'est un peu compliqué d'avoir notre place dans des grands groupes comme le jazz et autre, mais c'est ce qu'on aimerait amener. Penser à une autre manière de proposer de la musique" affirme Raimana qui espère que les rémunérations qui en découlent soient "meilleures."

Depuis janvier, Pepena organise l'événement Coach & Talents, tous les derniers mardis du mois, dédié à l'art de la scène en général. "On aimerait faire sortir des artistes qui n'arrivent pas forcément à se produire sur scène" expose Raimana.

Le groupe a clôturé en musique le journal de samedi soir :