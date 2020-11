Vendredi 6 novembre à 19h30, Polynésie la 1ère rend hommage à Jean-Claude Teriierooiterai, homme de culture, docteur en linguistique, académicien et écrivain avec une soirée spéciale intitulée "Ia vai noa te Aho Nunui".

Le monde culturel polynésien est en deuil !Docteur en linguistique, anthropologue, académicien et écrivain hors pair, Jean-Claude Teriierooiterai, grande figure de la culture polynésienne tire sa révérence à 68 ans. Vendredi 06 novembre à 19h30, Polynésie la 1ère met à l'honneur Jean-Claude Teriierooiterai.Une émission spéciale présentée par Lovaina Chapma avec pour invitée la talentueuse chef de groupe Marguerite Lai. C'est dans la vallée de la Papenoo, berceau de ce grand défenseur de la culture, des traditions et des langues polynésiennes, que Lovaina et Marguerite ont choisi de nous faire revivre les moments intenses que Jean-Claude Teriierooiterai, a partagé avec la troupe de danse "O TAHITI E".En effet, en 2019 son oeuvre "Te Aho Nui", relatant toute la symbolique du "souffle de vie" chez les polynésiens a permis à cette grande troupe d'obtenir le 1er prix du Heiva en catégorie professionnelle. Une oeuvre puissante écrite à la demande de Marguerite Lai que vous pourrez découvrir ou redécouvrir à cette occasion.