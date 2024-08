PORTRAIT - Devenir avocat, le fruit du long parcours de Heivarau Taiarui

Un nouveau Polynésien intègre l’ordre des avocats du barreau de Papeete. Il s’appelle Heivarau Taiarui. Après 7 années d’études en France, il est revenu au Pays l'année dernière pour exercer en tant que juriste. Jeudi 8 août a eu lieu le serment du graal.

"Je jure comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité"... C’est la consécration pour Heivarau. Ce serment d’avocat mis en place en décembre 1990, deux ans avant sa naissance, il rêvait un jour de le prêter. La route a été longue. Il lui aura fallu presque huit ans d’études en droit pour rejoindre la grande famille des avocats de Polynésie.

"Ça fait plaisir ! C’était un long moment d’études. Donc, ça fait plaisir, après toutes ces années, d’avoir enfin pu concrétiser ce projet de devenir avocat (...) J'ai pleins d’émotions qui me traversent : de la joie, un peu de regrets parfois parce qu’on sacrifie beaucoup de choses. Mais c’est pour le meilleur... » Heivarau Taiarui - avocat



L’étudiant Tahitien n’a pas eu peur de l’aventure : de Toulon à Montpellier pour finir diplômé en droit par la faculté de Paris. Heivarau est revenu l’année dernière et depuis janvier, il était juriste auprès de Me Millet et Me Varrod. "Ce qui va changer principalement, c’est que je peux aller plaider au tribunal et exercer pleinement les fonctions d’avocat. Mais sinon dans le quotidien, il n'y a pas grand-chose qui change (...) On traite plusieurs dossiers, ça peut être du droit des affaires, du droit des contrats, du droit administratif, du droit pénal également, on fait aussi du droit du travail, donc on touche un peu à tout."

"Il y a moins de spécialistes en Polynésie, tout simplement parce que ce n’est pas très grand. Quand vous êtes dans un petit barreau, vous êtes sollicités généralement pour toutes sortes de dossiers. Vous avez des tendances en général, des avocats ont des tendances sur certaines activités mais ils ne vont pas se spécialiser complètement dans un domaine comme on peut le voir dans les grandes villes, dans les grands barreaux comme Paris, par exemple." Thibaud Millet - avocat



Partir pour mieux revenir, c’est une histoire de famille chez les Taiarui. Moea et Manatea ont également étudié dans l'Hexagone. Manatea a suivi le parcours de son frère à Montpellier et à Paris. "Cette prestation de serment, c’est la confirmation qu’il peut y arriver et qu’il est doué dans ce qu’il fait. (...) C’est très émouvant et je suis très fier de lui aussi, c’est vraiment une belle réussite et un beau parcours.", confie Manatea, petit frère de Heivarau.

Un parcours qui forge le respect et l’admiration de la famille Taiarui. Heivarau rejoint ainsi la centaine d’avocats déjà inscrits au barreau de Papeete.