Pré-alerte cyclonique orange, fermeture des établissements scolaires et universitaire, plan blanc du CHPF

Aujourd'hui, la dépression tropicale modérée NAT est passée au stade de dépression tropicale forte. Elle poursuit sa trajectoire vers l'est-sud est dans les prochaines heures. Les autorités ont donc décidé du passage de l’archipel de la Société en pré-alerte cyclonique orange, avec pour conséquences directes la fermeture des établissements scolaires et universitaires mercredi, ainsi que l'activation du plan blanc de l'hôpital.

Eric Tang avec communiqué HC •

L’archipel de la Société est passé en pré-alerte cyclonique orange. En conséquence, tous les établissements scolaires et universitaire des îles du Vent et des îles Sous-le-Vent seront fermés demain mercredi 7 février.



Ecoutez les précisions d’Emilia Havez, directrice de cabinet du haut-commissaire de la République :

La dépression tropicale est actuellement située au sud de Mopelia. Son déplacement vers le sud des îles Sous-le-Vent et des îles du Vent, est plus lent que prévu... et ce système faiblit progressivement.

Pour en savoir un peu plus sur les conséquences de NAT à Mopelia, nous avons pu joindre une habitante de l'atoll, Karina. Elle est interrogée par Maruki Dury :

NAT devrait se rapprocher des îles Sous-le-Vent dans la journée de demain, mercredi 7 février, et des îles du Vent, dans la nuit de mercredi et la journée jeudi.

La pré-alerte cyclonique est mise en place pour les îles Sous-le-Vent et les îles du Vent. La pré-alerte cyclonique est maintenue pour les îles de Mopelia, Manuae/Scilly et Motu One/Bellingshausen qui sont impactées aujourd’hui.

La phase de mise en garde est mise en place pour les Tuamotu ouest, centre-nord et centre.



Il n’est pas exclu que les Iles du Vent passent demain mercredi 7 février 2023 en alerte cyclonique.

Les autorités demandent à la population de rester attentive aux vigilances météorologiques et de se préparer à l’approche du phénomène dépressionnaire.

Plan blanc du CHPF





La pré-alerte orange indique que la menace cyclonique se précise. Il y a un danger inférieur à 48 heures. La pré-alerte pourra être maintenue après le passage du phénomène si un retour de celui-ci peut être envisagé dans les 48 prochaines heures.



L'activation de la phase orange implique une série de mesures préventives et d'adaptations

des activités hospitalières pour assurer la sécurité des patients, du personnel et des

infrastructures de l'hôpital face aux conditions météorologiques potentiellement

dangereuses : le CHPF passe au plan blanc.

En conséquence, le CHPF informe ses usagers de l’arrêt progressif de ses activités

programmées de consultation et d’hospitalisation. Leur fermeture sera pleinement effective

le mercredi 07 février à 16h.

La continuité des prises en charge des patients hospitalisés et des urgences restera assurée.

Ces mesures seront adaptées et communiquées selon l’évolution de la situation.





L’alerte cyclonique rouge indique que le danger cyclonique se confirme et devient imminent. La perturbation cyclonique affectera une partie de la Polynésie française dans les 12 à 18 heures qui viennent avec un risque de conditions cycloniques (vents moyens supérieurs à 100 km/h). Afin de permettre à la population de rejoindre son domicile ou de regagner un abri, l’interdiction de circuler sera annoncée 6 heures avant que la mesure n’entre en vigueur.