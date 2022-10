Premier déplacement officiel du Haut commissaire Eric Spitz

Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, M. Éric SPITZ, a effectué son premier déplacement officiel en dehors de Tahiti. Il s'est rendu sur l’île de Mangareva et l’atoll de Tureia les 13 et 14 octobre 2022.

(MEL: K.Lienard) avec communiqué de presse du Haut-commissariat •

« Le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, M. Éric SPITZ, a effectué son premier déplacement officiel en dehors de Tahiti sur l’île de Mangareva et l’atoll de Tureia les 13 et 14 octobre 2022. Il était accompagné du Préfet, M. Michel MARQUER, chargé de mission auprès de la Première ministre sur les conséquences des essais nucléaires en Polynésie française, du commandant de la zone Asie-Pacifique et des Forces armées en Polynésie française, le contre-amiral Geoffroy D’ANDIGNÉ, du chef de la subdivision administrative des îles Tuamotu-Gambier, M. Arnaud BENOIT, du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la Défense, M. François BUGAUT, du médecin chef au département de suivi des centres d’expérimentations nucléaires de la direction générale de l’armement, Mme Marie-Pascale PETIT.

Cette visite dans les archipels des Gambier et des Tuamotu avait pour objectif d’informer les populations sur les suivis radiologiques et géomécaniques des atolls de Moruroa et Fangataufa. La présence du haut-commissaire a aussi été l’occasion d’un premier contact avec les équipes municipales, les acteurs associatifs et culturels et la population, afin de prendre en compte leurs attentes spécifiques. Les échanges ont ainsi porté sur la diffusion de l’information du fait nucléaire, sur l’avancée des projets communaux et l’évaluation des besoins en matière de soutien et de financements pour l’année 2023.

Le Haut-commissaire de la République et sa délégation ont d’abord été accueillis à la mairie de Rikitea par le tavana de la commune, M. Vai GOODING, et le conseil municipal. Lors de la cérémonie de bienvenue, les enfants de la commune ont réservé au haut-commissaire et à la délégation un accueil chaleureux en chantant la Marseillaise ainsi que les hymnes polynésien et mangarevien.

Après avoir visité les chantiers en cours et les sites remarquables de la commune (tombeau du roi Maputeoa, concasseur communal, nouvelle école, pépinière communale), une réunion s’est tenue dans l’après-midi avec les élus et le conseil municipal. À cette occasion, les différents projets de la collectivité ont été présentés, comme la construction d’un centre d’incendie et de secours ou de la future station service. La gestion des déchets, l’accès à une eau potable de qualité, la sécurité des personnes ou encore le développement économique et social durable ont également été abordés.

Dans la continuité du dialogue, une réunion publique a permis d’échanger librement et de manière transparente avec la population de Rikitea sur le sujet du suivi radiologique et géomécanique des anciens sites d’expérimentation de Moruroa et de Fangataufa, et plus globalement sur le fait nucléaire et ses impacts. À la suite de la diffusion de deux vidéos d’information sur ces sujets en français et en tahitien, les experts de la délégation ont pu répondre à de nombreuses questions des habitants. Cette réunion publique a eu lieu le lendemain de la réunion annuelle de la commission d’information auprès des anciens sites d’expérimentations nucléaires du Pacifique qui s’était déroulée au haut-commissariat le mercredi 12 octobre, en présence du Président de la Polynésie française, du Président de l’assemblée de la Polynésie française, des parlementaires, des élus locaux et des associations.

Le vendredi 14 octobre 2022, le Haut-commissaire de la République et la délégation se sont rendus sur l’atoll de Tureia, où ils ont également reçu un accueil chaleureux à la mairie. La tavana de la commune, Mme Tevahineheipua BRANDER, et l’équipe municipale ont échangé avec la délégation sur les dossiers qui font l’objet d’une attention particulière de la part des services de l’État : accès à l’eau potable, abris de survie, approvisionnement de l’atoll en denrées et combustibles, développement économique durable.

Comme à Rikitea, le haut-commissaire a participé à une réunion publique durant laquelle les sujets relatifs au fait nucléaire ont été présentés à la population. Grâce à la diffusion de deux films en français et en tahitien, cette réunion a permis de poursuivre les échanges avec la population et avec les acteurs associatifs engagés pour renforcer les discussions sur les conséquences des essais nucléaires pour les habitants de Tureia. Les habitants de l’atoll ont pu très concrètement faire part de leurs interrogations, de leurs préoccupations et de leurs ressentis sur le sujet sensible et important des conséquences des essais nucléaires.

Lors de ces échanges, francs et directs, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a été amené à échanger sur les demandes d’indemnisation auprès du CIVEN, sur le suivi géomécanique de Moruroa ou encore sur le remboursement de la CPS pour les frais engagés pour le traitement de maladies radio-induites pour les victimes reconnues par le CIVEN. Des questions portant sur l’avenir de la jeunesse et sur le développement des communes ont également occupé l’espace des débats. »

Ce déplacement de deux jours a permis de confirmer l'importance d'un dialogue apaisé et constructif afin de réconcilier et d’assumer pleinement les conséquences des essais nucléaires dans un esprit de transparence.

Au terme de cette première visite, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française a tenu à remercier les différents interlocuteurs pour leur accueil et a renouvelé son engagement et celui des services de l’État pour accompagner les communes des Gambier et des Tuamotu dans leurs divers projets."