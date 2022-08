Projet City à Punaauia : encore un refus de la commune

406 appartements de luxe sur le terrain de l’ex Tahiti Village... Le projet Ocean Park continue de faire couler de l’encre…. Après le permis de construire, la mairie de Punaauia a de nouveau émis un avis défavorable, cette fois sur l’étude d’impact présentée par le groupe City. Le porteur de projet dit ne pas comprendre cette position. Explications.

Suliane Favenne, Teiva Ribet et Roan Poutoru. •

C’est un non... L’avis de la maire de Punaauia est clair : l’étude d’impact n’est pas satisfaisante. D’abord parce qu’elle n’est pas complète. En effet, le BET VETA missionnée pour réaliser l'étude d'impact environnementale n'a pas pu accéder au site. Elle n'est donc pas conforme, selon la mairie. Le tavana et son conseil municipale estiment également que le projet du groupe City ne correspond pas à la vision de la municipalité.

"Tout le monde était unanime... Comment on fait maintenant ? Les portes de la commune sont ouvertes pour discuter avec le promoteur mais dans le sens de notre vision et aussi de la vision de la population. Il est hors de question de gouverner contre son peuple. En tout cas, la commune est contre ce projet contenu des impacts qu'il peut y avoir sur cette zone", explique Simplicio Lissant, maire de Punaauia.

Le maire a donc choisi de suivre la voix du peuple. En avril dernier, des centaines de manifestants ont marché contre ce projet ambitieux. Une enquête publique a aussi été menée. Le résultat est sans appel et le rejet massif. Ce nouvel avis de la mairie rassure donc les riverains. "Nous ne voulons pas de ce projet City ici. Déjà en jour d'école, c'est un peu la pagaille dans notre quartier, et là dire oui à un projet d'une telle envergure... En sachant que ce sera trois ans de travaux !", confie Tehotu Tehuritaua.

De son côté, Teiva Raffin, le porteur de projet, se dit surpris par la position du tavana. Une position qui, selon lui, a changé… "Bien avant l'élaboration projet, il y a eu des premières rencontres l'année dernière sur les grandes lignes du projet. Et à aucun moment, le maire a émis un avis défavorable. Nous avons un PGA (ndlr : plan général d'aménagement) qu’il a validé, avec des règles, lorsqu’il dit que le projet est faramineux, qu'il faut faire un projet à taille humaine, je ne sais pas vraiment ce qu’il veut dire…", explique Teiva Raffin qui assure que ce projet est destiné aux familles polynésiennes.

L’étude d’impact doit être enrichie. Ariifanau Aroita, qui revendique le terrain, a en effet changé d'avis. Alors qu'il faisait partie des manifestants il y a encore quelques mois, aujourd'hui il dit soutenir le projet. Cette opposition levée, le groupe City peut donc avoir accès au terrain et compléter l'étude d'impact. Et, au final, c’est la direction de la construction et de l’aménagement, et donc le Pays, qui aura le dernier mot…