Punaauia révise son PGA après la version impopulaire de 2017

Quels projets d'avenir pour la 2ème commune la plus peuplée de Tahiti ? Punaauia révise de nouveau son plan général d'aménagement. L'ancienne version datant de 2017 avait soulevé plusieurs contestations, et pour cause les habitants n'avaient pas été sollicités. Aujourd'hui, le conseil municipal de Simplicio Lissant rectifie le tir pour éviter les "levers de boucliers." La consultation publique a démarré lundi. Mais comment les 29.300 administrés peuvent-ils exprimer leur opinion sur ce PGA ? On vous explique tout dans cet article.

Kaline Lienard •

Heinui habite Punaauia depuis sa naissance. Surnommé par les habitants eux-mêmes "Le Bronx", le quartier de Outumaoro, elle l'a vu évoluer tant bien que mal au fil des années. Mais lorsque Sonia, coordinatrice de projets sociaux, demande à Heinui ce qu'elle apprécie le plus dans sa commune, elle énumère joyeusement et sans équivoque : "l’accueil, les habitants et les projets de la mairie !"

Les habitants du quartier de Outumaoro sont consultés pour donner leur avis sur le PGA. • ©Polynésie la 1ère / M.Vanfau

Sonia tape cette réponse sur sa tablette. C'est l'innovation de cette année. Rendez vous sur le site internet de la mairie, pour donner votre avis sur le PGA, le plan général d'aménagement. Les agents de la commune sillonnent tous les quartiers. Armés de leur tablette, ils vous aident à remplir le questionnaire. Hine Chang Si Men, résidente depuis 4 ans à Punaauia, estime par exemple "qu’il manque un hôpital, un marché et une salle de musculation ouverte à tous."

Pour donner votre avis sur le PGA, rendez-vous sur le site internet de la mairie de Punaauia. • ©Polynésie la 1ère / M.Vanfau

Comptez une dizaine de minutes pour répondre à toutes les questions, qui sont réparties en 7 thématiques : culture et identité, nature et environnement, transport et mobilités, logement, services publics, commerces et loisirs et, le travail.

Si vous ne disposez pas de connexion internet et que vous avez raté le passage des agents, pas de panique. Vous pouvez toujours vous rendre dans l’une des 3 maisons de quartiers de la commune.

La maison de quartier de Outumaoro se situe en face de l'hypermarché Carrefour Punaauia. • ©Polynésie la 1ère / M.Vanfau

À la maison de quartier de Outumaoro, vous retrouverez Sonia Sommer, la coordinatrice de projets sociaux. Elle précise que : « La maison de quartier est très sollicitée. Nous avons des activités à destination des familles. Nous allons les inviter à répondre au questionnaire sur le PGA. Nous avons 6 ordinateurs à la disposition des habitants et nous pouvons les accompagner pour remplir ce questionnaire.»

trois des six ordinateurs mis à la disposition des habitants de Punaauia dans la maison de quartier de Outumaoro. • ©Polynésie la 1ère / M.Vanfau

Sonia Sommer, coordinatrice de projets sociaux, vous accueille à la maison de quartier de Outumaoro et vous accompagne en cas de besoin pour remplir le questionnaire sur le PGA. • ©Polynésie la 1ère / M.Vanfau

Le PGA est révisé tous les 5 ans. Il permet de redéfinir les règles d’urbanisme, comme la hauteur des bâtiments. Et de prévoir les futurs projets d’aménagements, comme un nouveau parc.

Le maire, Simplicio Lissant, explique "qu'à partir du 15 février, on rassemblera les questionnaires pour voir quelles sont les tendances de ma population. On organisera des ateliers de co construction, avec les élus et la population, du moins ceux qui veulent faire parti des ateliers thématiques, de manière à construire, faire un peu notre lego de Punaauia de demain."

Vous l’aurez compris, vous avez jusqu’au 15 février 2024 pour vous exprimer. En une semaine, déjà 400 avis sur le PGA, ont été recueillis par la mairie.