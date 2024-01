Radiothérapie : l'hôpital renouvelle ses appareils

Après plus de dix ans de bons et loyaux services, l'un des deux appareils de radiothérapie de l'hôpital doit être remplacé par une machine plus performante ! Une centaine de patients seront traités en France pour soulager le service. La nouvelle machine sera opérationnelle mi-mai.

Cybèle Plichart •

Il s'allume pour la dernière fois ce jeudi 18 janvier 2024. Cet accélérateur de particules délivre un traitement de radiothérapie à une trentaine de patients par jour (par machine) atteints de cancer. Le service en compte deux et depuis un an, les pannes sont récurrentes et particulièrement handicapantes, comme le démontre celle de mai 2023.

Il va être démantelé puis relayé par un appareil plus moderne, de 380 millions Fcfp.

[Avec la nouvelle machine], on va monter encore d'un cran au niveau de la technicité, de la fiabilité, on va aller plus vite dans les traitements, des choses comme ça. Il y a une innovation : le positionnement du patient. La table pourra bouger avec des rotations pour pouvoir s'ajuster à la tumeur. C'est une meilleure qualité de traitement, on va monter encore d'un niveau dans la précision. Bruno Tchong Len Physicien médical

La nouvelle machine promet davantage de confort pour le personnel, notamment au niveau de la qualité de l'image, de même que pour le patient. Thalissa et ses collègues sont là pour rassurer les malades.

On vérifie que ça va. Dans la salle, il y a des caméras et des interphones donc on les entend. S'il y a un souci, il sait qu'il doit lever la main et on rentre dans les trente secondes ! Thalissa Villeronce Manipulatrice en radiothérapie

Pendant quatre mois, il faudra faire avec un seul appareil de radiothérapie au lieu de deux. Le deuxième appareil continuera de soigner les patients sur place et, pour garantir des soins de qualité, l'hôpital a décidé de réduire le nombre de patients traités quotidiennement de 60 à 40 en radiothérapie, pour éviter de surcharger la machine.

Pour plus de sécurité, une partie des malades est encouragée à se soigner en métropole. Les évacuations sanitaires vers Paris seront réservées en priorité aux patients en projet curatif. Une quarantaine de patients sont en cours d'évasan. Mais pour les malades, se faire soigner en métropole peut être angoissant. Heureusement, la nouvelle machine sera opérationnelle mi-mai 2024.

Début 2025, le deuxième appareil sera lui aussi remplacé.