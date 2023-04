Rassemblement des Brothers : plus de 600 cousins réunis à Arue

Ils n’étaient pas loin d’un millier de Brothers réunis ce matin à la salle paroissiale située près du tombeau du roi à Arue, tous issus de la même famille, celle de Samuel Brothers. Un navigateur danois uni à la fille adoptive de la reine TERIIMAEVARUA de Bora Bora. De cette union naîtront 9 souches principales, disséminées dans tout le Pacifique.

ET/Ismaël Tahiata •

Une photo en noir et blanc vieille de plusieurs décennies. Apuatevai n’en revient pas, la ressemblance est trop frappante…"Quand je suis venue voir, ma grand-mère m'a dit que [sur la photo] c'était mon grand-père. Quand je suis née, il était déjà mort", dit la jeune fille dont le petit cousin ressemble comme deux gouttes d'eau à son aïeul.

Entre le grand-père et le petit-fils, la ressemblance est vraiment frappante. • ©Polynésie la 1ère

Son grand-père est le fils d’Annie Brothers, la fille de Samuel, le tout 1er Brothers en Polynésie.

Liba, elle, fait partie de la souche d’un autre fils de Samuel. "Ma grand-mère, son papa c'était Albert Brothers, donc mon arrière-grand-père, et mes arrière-arrière-grands-parents c'est Samuel et Mary Browne", explique Liba Sham Koua, issue de la souche d'Albert Brothers. "Ils vont avoir 12 enfants dont 3 qui vont décéder très jeunes, et 9 enfants qui vont donner ceux que vous voyez là, ce sont les descendants de ces deux ancêtres...et aujourd'hui nous sommes plus de 600", ajoute Matahiarii Brothers, de la souche de Peter Brothers.

L'ancêtre venu du Danemark, Samuel Brothers. • ©Famille Brothers

Depuis 1825, la famille Brothers est présente dans tout le Pacifique. En Polynésie, mais aussi aux îles Cook, en Australie et en Nouvelle-Zélande… "J'avais déjà rencontré certains membres de la famille auparavant, mais aujourd'hui la plupart sont morts", raconte John Charles Brothers, de la souche de Lina Brothers de Nouvelle-Zélande.

Mary Browne, fille adoptive de la reine Teriimaevaura de Bora Bora, la femme de Samuel Brothers. • ©Famille Brothers

C’est la 3ème fois que la famille Brothers se réunit ainsi. Mario Bros, l’animateur charismatique de RFO, était à l’origine de la 1ère rencontre. "Il y a 30 ans de cela, il a réussi à rassembler toutes les familles mais à plus grande échelle parce que ceux de Rarotoa, de Nouvelle-Zélande, d'Australie étaient venus à cette époque à 80 personnes", dit Faida Brothers, présidente de l’association HUA’AI Brothers - BROWNE.

"C'est un rassemblement que l'on a toujours voulu, mais seulement où ? A l'époque, Mario avait essayé de le faire à Raiatea, mais j'étais occupé à Bora Bora. On n'avait pas pu se rassembler. Et cette fois-ci, grâce à Dieu, on est encore vivants !", lance Alfred Brothers, pasteur à la retraite.

Les cousins du Pacifique prend ici tout son sens. • ©Polynésie la 1ère

Samuel BROTHERS et Mary BROWNE sont donc les piliers d’une des plus grandes familles du fenua. Ils sont aussi les bâtisseurs de la toute première église pentecôtiste en Polynésie, à Bora Bora.