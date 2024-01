Réforme des rythmes scolaires : semaine de 4 jours ou 3 petites journées ?

A partir de la rentrée prochaine, le quotidien des Polynésiens pourrait être bouleversé. La réforme des rythmes scolaires pour les écoles maternelles et élémentaires sera appliquée à partir d'août. Les semaines des élèves du 1er degré seront réduites de 3 heures par semaine, avec des horaires propres aux écoles dans les différentes communes.

Titaua Doom (mise en ligne : Lucile Guichet) •

Le rythme scolaire des écoles maternelles et élémentaires en Polynésie existe depuis plus de 60 ans. Autant dire que la première réforme des horaires des établissements scolaires du premier degré est très attendue, explique Eric Tournier, directeur général de l'éducation et des enseignements : "C'est une réforme d'envergure, qui a des raisons pédagogiques. Parce que l'on sait que des journées trop longues ne sont pas favorables aux apprentissages des élèves. Et l'un des principes que nous voulons mettre en place, c'est que les journées de classe ne devront pas dépasser 6 heures. L'avis des parents est doublement important : l'éducation, ce n'est pas que l'affaire de l'école et les parents peuvent être impactés par des modifications. Par exemple, est-ce que nous devons garder une semaine à 5 jours de classe ou à 4 jours de classe avec, par exemple, le mercredi qui serait libéré ? Ne pas avoir d'école une après-midi par semaine, le lundi ? Le mardi ? Le jeudi ? Ce sont des questions sur lesquelles les parents doivent s'exprimer."

Des urnes pour voter du 11 au 15 mars

Les parents d'élèves pourront faire leur choix dans des urnes disposées du 11 au 15 mars dans toutes les écoles du premier degré du fenua. Alors que les cours des élèves devraient être réduits de 3 heures hebdomadaires, les enseignants, eux, resteront en poste. "Ca va permettre à nos enseignants d'avoir des heures vraiment dédiées à la formation professionnelle, à leur travail au quotidien, explique Diana Yieng Kow, secrétaire générale de UNSA-Education. Et pour les enfants, je pense que beaucoup n'imaginent pas que nos enfants ici, en Polynésie, ont des journées très très longues. En ce moment particulièrement, des après-midis avec des températures qui dépassent l'entendement dans certaines classes puisqu'en Polynésie, toutes les classes ne sont pas climatisées..."

Horaires modifiés, impact sur la circulation

Plus de 26 000 élèves fréquentent les écoles maternelles et élémentaires du fenua. Au total, ce sont 52 000 parents qui verront les horaires de leur quotidien modifiés, si la réforme était appliquée...mais plus largement, ce changement pourrait également impacter la circulation sur les routes de Tahiti dans les prochains mois.