Reo fenua : deux femmes, deux générations

Ce vendredi 8 mars, on célèbre la femme. Pour notre rubrique « Reo fenua », Corinne Tehetia a choisi de mettre en avant deux femmes, deux générations différentes. Suzanne aura 40 ans en avril et Marianna, 71 ans. Suzanne est superviseur dans une société de mareyage, Marianna est une des premières femmes de ménage à Air Tahiti. Deux parcours atypiques qui se rejoignent sur le plan professionnel

Polynésie la 1ère (MLSF), Corinne Tehetia •

La première a pris sa retraite il y a 21 ans, la deuxième se donne corps et âme pour son travail. Deux générations prêtes à relever tous les défis de la vie. Ce matin-là, Marianna s’apprête à prendre l’avion, elle rentre chez elle à Fakarava.

Dans les allées de l’aéroport de Tahiti-Faa'a, elle est un peu comme chez elle aussi. Il faut dire qu'elle y a travaillé durant près de 20 ans, en tant que femme de ménage dans les avions. "On faisait tout, on faisait le ma'a, le ménage, la technique, la totale ! On aidait les techniciens à bord, on nettoyait tout... Tu es payé pour un métier mais tu fais cinq-six métiers", confie Marianna.

"On nettoyait toutes les saletés qui étaient à bord, on n'avait pas de gants, pas de produits pour nous protéger, même pas de masques. Mais, on faisait notre travail avec cœur" Marianna

Elle a fait ses premiers pas dans la compagnie aérienne locale en 1972. Les conditions de travail n’étaient pas au top, se souvient Marianna. "On a pris contact avec des maladies extérieures. On nettoyait toutes les saletés qui étaient à bord, on n'avait pas de gants, pas de produits pour nous protéger, même pas de masques. Mais, on faisait notre travail avec cœur car c'est notre gagne-pain".

En plus du ménage, Marianna a planté plusieurs arbres que l’on retrouve encore aujourd’hui, en venant à l’aéroport. "J'ai commencé avec une brouette et des cailloux pour nettoyer au bord de la route, il n'y avait pas de goudron. Je plantais des Tipaniers". En 2003, la mère de 9 enfants Marianna prend sa retraite et retourne sur sa terre natale à Fakarava, où elle profite de sa grande famille.

Le travail, une deuxième famille

Pendant ce temps-là, dans les locaux de Vini Vini à Fare Ute, tout le monde est concentré. Suzanne, bientôt 40 ans est la seule femme dans l’usine. C’est elle qui supervise ses collègues masculins. "Mon chef m'a toujours dit : si tu n'écoutes pas, la porte est là"

Ca fait six ans que la jeune femme travaille dans cette société… Malgré des débuts un peu difficiles, elle a réussi à se faire une place. "Je suis obligée de me plaire dans ce travail vu que j'ai trouvé que ça. A Tahiti, c'est dur de trouver du travail. Je suis venue par le SEFI jusqu'à faire une formation qualifiante. Quand je l'ai finie, le jour même, Vini Vini m'a embauchée.".

Quand tout le monde dort, Suzanne, elle, se rend à son travail vers minuit. Il faut que tout soit prêt avant les premières livraisons aux aurores. Même si ce n’est pas évident tous les jours, cette Paumotu originaire de Katiu ne quitterait son métier pour rien au monde. Comme pour Marianna, son travail, c’est sa deuxième famille.