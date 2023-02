Retour de l'affaire Radio Tefana devant la justice

Après trois années d'attente, tous les prévenus comparaissent à nouveau dans cette affaire de prise illégale d'intérêts. Ils doivent s'expliquer devant la cour d'appel de Papeete sur le financement de la radio Te Reo o Tefana.

Lucile Guichet / Patita Savea / AM •

Après cinq renvois et trois ans d’attente, le procès de l'affaire dite Radio Tefana s’ouvre enfin devant la cour d'appel de Papeete. Les militants du Tavini sont nombreux à l’extérieur du palais de justice et dans la salle d’audience.

Arrivée d'Oscar Temaru au palais de justice de Papeete. • ©Lucile Guichet



Oscar Temaru en tant que maire de Faa’a, Vito Maamaatuaiahutapu et Heinui Le Caill en tant qu’anciens directeurs de la radio et présidents de l’association Te Reo o Tefana, et la radio en tant que personne morale comparaissent dans cette affaire de prise illégale d'intérêts.

Le leader indépendantiste doit répondre de prise illégale d'intérêts par un élu public. La justice lui reproche d'avoir financé Te reo o tefana avec des deniers publics. " C'est un règlement de comptes " a jugé, ce matin, Oscar Temaru.



À l’ouverture de l’audience, la cour d'appel a proposé de renvoyer le procès en raison des élections territoriales qui approchent. Les prévenus ont refusé. Des sympathisants estiment, quant à eux, que c'est " injuste " que le procès se tienne dans ce contexte.

En première instance, Oscar Temaru a été condamné à six mois de prison avec sursis et à cinq millions de francs d’amende. Vito Maamaatuaiahutapu, l’ancien président du conseil d'administration de la radio indépendantiste, à trois mois de prison avec sursis et à 1 million de francs d’amende. Heinui Lecaill l’actuel président de l’association radio Tefana a lui été condamné à 1 mois de prison avec sursis et à 500 000 francs d’amende.



Enfin, une amende de 100 millions de francs a été prononcée contre radio Tefana en tant que personne morale.