Saga : c'est parti pour Bora Bora !

Interview

Depuis plus de 25 ans, la Saga organise des manifestations afin de récolter des fonds pour aider les jeunes issus de milieux défavorisés à partir en vacances. Depuis 1993, 17 000 enfants de tous les archipels ont pu participer à la Saga. Organisée depuis plus de 25 ans, elle aura lieu cette année à Bora Bora du 30 juin au 4 août.Ainsi, plus de 700 enfants s'évaderont le temps d'une semaine sur un motu. Alors, ils étaient très impatients à l'idée de s'y rendre. "Ils courent de gauche à droite, ils ont un peur que l'avion ne les attende pas" confie Tina, du comité organisateur de la Saga.