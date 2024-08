Santé : Comment Titaua Maurin a perdu 23 kilos et recouvré la santé en un an

En Polynésie, plus de 600 patients souffrent d'insuffisance rénale. Alors comment mieux s’alimenter quand on est atteint de cette maladie ? Titaua Maurin, ancienne présidente de la fédération d’athlétisme, tente d'y répondre. Aujourd'hui greffée du rein, elle a écrit un livre sur l’alimentation idéale à respecter pour vivre au mieux et aider les malades dans leur quotidien.

Titaua nous guide à travers son potager : "Avec cette aubergine ou ce pota, tu as ton accompagnement pour ton poulet" indique-t-elle. Puis elle continue à cheminer dans son écrin de verdure parsemé de romarin, d'oignons verts, de gingembre, de tiare... Même son t-shirt est vert. Après son insuffisance rénale diagnostiquée en 2018, Titaua a renoncé à ses habitudes alimentaires pour adopter un mode de vie plus sain : adieu le sel, la viande rouge et les produits transformés.

Alimentation et sport

Aidée d’un médecin et d’une diététicienne, elle démontre aujourd’hui dans son ouvrage qu’on peut cultiver le plaisir de manger tout en préservant sa santé. Exit les aliments à forte teneur en phosphore et en potassium. Au grand dam des puristes, le traditionnel ma'a Tahiti sera légèrement revisité en évitant de mélanger les féculents. "Le mieux est de se faire un poisson cru au lait de coco. À l'époque je ne mangeais pas de thon : il vient du large et est beaucoup plus salé. Donc je me faisais un poisson cru avec du poisson de lagon et [juste] du taro" dit-elle.

Mes deux reins étaient touchés. (...) Il a fallu que je réduise ma quantité d'eau et surtout, que je change mon alimentation. (...) Je mangeais très gras, je faisais 23 kilos de plus que maintenant. Quand j'ai fait ce livre, en un an, j'ai essayé toutes mes recettes, je les ai écrites, et j'ai perdu 23 kilos, rien qu'avec l'alimentation. J'étais boulotte, j'ai essayé plusieurs régimes. Effectivement on maigrit avec ces régimes mais au bout de deux mois on reprend tout. (...) Dans le livre, vous allez trouver quatre pages sur comment faire son potager. On n'a pas besoin d'une grande place (...). Et à la fin, des pages pour les personnes en insuffisance rénale : des exercices physiques faisables à la maison. Titaua Maurin

Greffée du rein l’an dernier, Titaua s’impose une discipline physique et alimentaire en cultivant ses propres produits naturels. Rien n’empêche par exemple d’épicer ses plats avec les herbes du jardin au lieu du sel. "J'ai de la ciboulette, de l'estragon, du romarin, des oignons verts, du persil, du céleri et à côté de ça, je plante mes haricots verts, mes concombres, j'ai un melon..." décrit-elle.

L’occasion de faire preuve de créativité dans ses repas composés de protéines végétales de légumes et de fruits. Contrairement à d’autres régimes, celui-ci est totalement adapté à sa pathologie.

Manger équilibré et pratiquer une activité physique : la formule fonctionne 5/5 pour Titaua. Elle la partage volontiers dans son ouvrage qui n’attend qu’un éditeur pour être distribué. Sportive dans l’âme elle sera partie prenante dans l’organisation des prochains jeux du Pacifique.