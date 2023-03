Semaine olympique et paralympique : des journées loisirs pour l'inclusion des écoliers

Les petits participent aux activités proposées au Parc d'Atimaono le 27 mars, dans le cadre de la semaine olympique et paralympique.

Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique et en lien avec Paris 2024, des journées tu'aro maohi sont organisées du 27 au 30 mars au parc d'Atimaono et à la Pointe Vénus. Les deux sites ont rassemblé environ 240 enfants de cinq ans ce lundi, tous inscrits dans des écoles labellisées « Génération 2024 ».

M.Tumatariri (MLMG) •

C'est au parc d'Atimaono que nous rejoignons les bambins aujourd'hui. D'abord intimidés, les écoliers se sont rapidement adaptés, le temps de constituer leurs équipes. Au cœur de ce dispositif : l'inclusion des enfants venus spécialement de l'IME (Institut d'Insertion Médico Educatif) de Taravao. journée olympique et paralympique pour les petits • ©Miri Tumatariri / Polynésie la 1ère journée olympique et paralympique pour les petits 01 • ©Miri Tumatariri / Polynésie la 1ère Chaque groupe était composé d'un élève de chaque école, et les petites têtes brunes ont beaucoup apprécié le moment "j'ai fait les bouteilles, les cocos et la danse. Je me suis bien amusé !" dit un écolier. Cohésion Au rythme d'un jingle spécialement composé pour l'occasion, les enfants "étaient en cohésion avec les autres écoles. C'est sympa, on est dans un beau cadre" souligne une accompagnatrice. journée olympique et paralympique pour les petits • ©Miri Tumatariri / Polynésie la 1ère journée olympique et paralympique pour les petits 02 • ©Miri Tumatariri / Polynésie la 1ère Les onze établissements présents ce matin ont regagné leurs écoles respectives pour le déjeuner. Mardi, ce sera au tour des CE2, CM1 et CM2 de se retrouver pour des sports collectifs. L'événement se déroule jusqu'à jeudi, avec un trail à Moorea en clôture. journée olympique et paralympique pour les petits • ©Miri Tumatariri / Polynésie la 1ère L'opération est née dans le cadre des jeux olympiques de 2024. Pendant quatre jours, la confédération du sport scolaire et universitaire (CSSU) accueillera au total 3 200 élèves des établissements labellisés Génération 2024, dont dix classes à Venus, et onze classes à Atimaono. journée olympique et paralympique pour les petits 03 • ©Miri Tumatariri / Polynésie la 1ère

