Service minimum pour les vols internationaux, le fret toujours en horaires restreints

La grève des agents de sûreté perturbe les contrôles du fret, celui des passagers et des bagages à l’aéroport de Tahiti-Faa'a. Face à cette situation, le haut-commissaire, Eric Spitz, a réquisitionné des grévistes pour assurer le service minimum pour le départ des vols internationaux. Le service fret local et international, de son côté, a dû adapter ses horaires. Il était ouvert ce matin de 6 heures à 10 heures.

Caroline Farhi (mise en ligne : Kaline Lienard) •

Sur le perron des bureaux du fret de l'aéroport, il est 10 heures, Emma Tiatoa se positionne à l'entrée, juste avant les guichets du fret d'Air Tahiti, pour informer les clients : "Normalement on a un agent de sûreté demain, de 6h à 9h. Désolée, bonne journée, au revoir." lance-t-elle d'un air désolé.

Ce matin, il fallait se lever tôt pour envoyer des colis dans les îles, ou être prévoyant en réservant à l’avance. C'est le cas de Hinamata qui explique : "On a eu des complications par rapport à l'envoi de nos matériaux. On a réservé nos affaires à l'avance, donc je pense qu'ils les ont pris en priorité."

"Depuis 10 heures, on est fermé. On a plus aucun agent de sûreté, même pour le fret international. On a essayé de faire au maximum ce matin, tout ce qu'on pouvait faire, enregistrer, que ce soit au niveau international ou domestique, on a essayé de faire le maximum." Emma Tiatoa- agent de comptoir du fret domestique

Plus loin, sur le piquet de grève, les agents de la sûreté sont en réunion de crise. Le haut-commissaire, Eric Spitz, a réquisitionné des grévistes pour le départ des vols internationaux, mais pas pour le fret. Heiata Toromona, déléguée du personnel du syndicat A Tia I Mua, précise : "Ils ont privilégié l'international, pour les vols internationaux, c'est tout. Pour les autres postes, non."

Le treizième mois est toujours au cœur des revendications des grévistes, prêts à poursuivre le mouvement.

"Parce que la notion de donner, c'est de donner. Et non pas demander en échange de quelque chose. Parce que pour nous ça, ce n’est pas donner. C'est vendre le treizième mois en contrepartie que les salariés renoncent sur les délais de carence et également sur leur ancienneté, durement acquise quand même." Firipa Teara - représentant syndical A Tia I Mua

Pour compléter les propos de son collègue syndicaliste, Heiata Toromona ajoute : "On tient le coup jusqu'au bout oui. On est déterminés, on ne lâchera pas." Si la grève perdure, le service du fret sera assuré demain, vendredi 2 août, jusqu’à 10 heures.

Les voyageurs au départ de Tahiti sont toujours invités à se présenter aux comptoirs d’enregistrement 3 heures avant l’heure de départ prévue pour leur vol domestique.