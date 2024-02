Société: Fermeture de tous les établissements scolaires ce mardi, l'armée appelée en renfort

110 interventions des sapeurs pompiers signalées à la mi-journée. Aucune victime mais des dizaines de maisons inondées, l'état de calamité naturelle déclarée. Le point à 15H sur les fermetures prolongées et les dégâts.

Dans un communiqué, le Haut Commissariat précise que "Les conditions météorologiques dégradées qui impactent depuis ce week end l’archipel de la Société, toujours concerné par la vigilance orange pour fortes pluies, persistent encore ce lundi 12 février".

Toutes les communes ont activé ce matin leur plan de sauvegarde. La gare maritime reste ouverte, tout comme l'aéroport: le trafic aérien est maintenu. Les forces armées ont été appelés en renfort.

Le PC crise, qui était en veille, est réactivé en mode "grand format" . Le Pays a pris un arrêté " Etat de calamité naturelle" qui permettra l'indemnisation future des victimes des intempéries (Conseil des Ministres extraordinaire)

Les établissements scolaires fermés

A partir de 12 heures, la fermeture de tous les établissements du second degré a été actée. Les services établissements administratifs ne reçoivent plus de public à partir de midi également. Concernant le premier dergé, les écoles primaires restent "sous l'autorité des tavana" qui décident au au cas par cas de leur fermeture. ,Les structures d’accueil collectif de mineurs (crèches, garderies, jardins d’enfants, centres de loisirs sans hébergement, associations sportives et culturelles) resteront également fermées ce mardi.

110 interventions de pompiers ce lundi matin

Lors de la conférence de presse sécurité civile, Emilia Havez, directrice de cabinet du Haussaire, annonce que "4 voitures ont été emportées par les eaux, sans aucun occupant à bord". 110 interventions des sapeurs pompiers étaient déjà signalées à 14 heures.

Le HC demande de "respecter les interdictions et fermetures en vigueur ainsi que les consignes émises par les autorités".

Interdiction des activités de loisirs en montagne , dans les vallées et cours d’eau en cours dans l’archipel de la Société. Le franchissement à gué des rivières est également interdit.

