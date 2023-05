Surf : Kehau Penilla et Peio Charriaud, nouveaux champions de la Taapuna Junior

La 19ème édition de la Taapuna Junior s'est déroulée les 6 et 7 mai 2023. Deux jours de compétition qui se soldent par la victoire de Kehau Penilla en surf et Peio Charriaud en bodyboard.

MG / IB •

Ils sont passionnés de glisse et ont entre 15 et 18 ans ! Enfin, à une exception près dans les épreuves de surf : Liam Sham Koua, un tout jeune prodige de seulement 10 ans... Malgré son mérite, le combat est rude et il est finalement éliminé.

Les meilleurs se dévoilent en quart de finale où l'on retrouve bien sûr Maunakea Hioe, vainqueur de l'édition précédente. Il atteint sans surprise les demis, accompagné de Peio Charriaud, Tamahei Temu et Kéo Chabrier. Le jeune champion s'approche de la victoire en finale, face à Peio Charriaud qui lui donne du fil à retordre et le bat finalement en finale avec une petite avance de 0,14 points.

Podium en surf, Taapuna Junior 2023 • ©IB / Polynésie la 1ère

Score final : 10,37 contre 10,23 et une première place en surf pour Peio Charriaud, qui représente fièrement Moorea. "Je suis très content d'avoir gagné. C'était un but pour moi depuis longtemps ! Je me suis appliqué avant, mentalement, physiquement, je me suis beaucoup entraîné. Je suis très fier d'avoir gagné" confie le gagnant.

Peio Charriaud, vainqueur en surf • ©IB / Polynésie la 1ère

La victoire échappe de peu à Maunakea Hioe, tenant du titre en 2022, "un peu déçu" répond-il, "mais content d'être arrivé en finale et d'avoir défendu mon titre" poursuit-il.

Maunakea Hioe, 2e en surf et tenant du titre 2022 • ©IB / Polynésie la 1ère

En bodyboard, c'est Kehau Penilla, habitué du spot, qui décroche la victoire avec un total de 11,20 points. À ses côtés, dans le classement : Hoanui Ah-Mi-Tonga brigue la deuxième place, Vaea Desgeans la troisième et enfin Manua Tenant arrive quatrième.

Podium en bodyboard, Taapuna Junior 2023. • ©IB / Polynésie la 1ère

"C'était top de concourir avec plein de collègues. (...) On n'a pas vraiment eu de chance parce-qu'ils ont annoncé de la houle, un bon 2 mètres avec une bonne période mais au final on a eu des vagues pas très puissantes, hyper ouvertes et du coup c'était un peu dur de scorer" commente Kehau.

Kehau Penilla, gagnant en bodyboard • ©IB / Polynésie la 1ère

Retrouvez le classement complet ici.