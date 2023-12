[Téléthon 2023] Les élèves des écoles de Punaauia, mobilisés pour le Téléthon

Les actions en faveur du Téléthon s’achèvent avec une récolte de fonds des huit écoles élémentaires et primaires de Punaauia. La remise de l’ensemble des fonds s’est faite à l’école Manotahi, dans une ambiance traditionnelle

Shiquita Teiva (mise en ligne Lucile Guichet) •

232 000 francs pacifique : ce sont les dons en pièces de monnaie qui viennent du cœur des enfants et des parents des huit écoles de Punaauia. Le Téléthon a profondément touché les élèves. "Si on aurait (sic) des maladies comme ça, on serait pas très contents, résume Elise, une élève de l'école Manotahi. C'est pour ça que ça me fait plaisir de donner de l'argent."

Afin de soutenir cette noble cause, Natihere, 14 ans et atteinte d'arthrogrypose, est venue à la rencontre des jeunes donateurs. "Elle a ses muscles qui se raidissent et elle a les os qui se déforment, explique sa mère, Tiare Trompette-Dezerville, aux enfants. Elle est atteinte du bassin jusqu'aux pieds et certains enfants sont atteints au niveau du corps."

Natihere est venue montrer qu’un enfant malade a toujours de l’espoir : "ça me touche parce qu'on n'est pas tout le temps soutenus, ils ne comprennent pas forcément ce qu'on a, ce qu'on vit et je trouve que c'est bien de sensibiliser des enfants 'normaux' pour qu'ils comprennent ce qu'on endure tous les jours."

"C'est de la solidarité, de l'entraide...que les familles s'intéressent au Téléthon, je trouve que c'est une belle initiative au milieu scolaire, reconnaît Tiare Trompette-Dezerville, également marraine du Téléthon en Polynésie cette année. Aujourd'hui, on a besoin de sensibiliser parce que nos enfants sont malades et ont besoin de cette aide pour la recherche."

Initié depuis plusieurs années dans les écoles élémentaires et primaire de Punaauia, le Téléthon est assurément un accélérateur d’apprentissage. "Le parcours citoyen, la solidarité...et là, c'est un cas pratique, c'est vraiment apprendre aux enfants à se montrer solidaires, envers les enfants qui sont dans le besoin, qui sont atteints de maladie qu'on ne peut pas soigner," explique Vaea Garbutt, directrice de l'école Manotahi.

Au total, plus de 2 000 élèves ont pris part à cette noble cause. L’année prochaine, la mobilisation des écoles devrait être encore plus forte.