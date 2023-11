"Thomas Pesquet : Mission Tahiti", le film

Leur rêve s’est réalisé... Suite à leur invitation, les élèves de l’Ecole de la Mission à Tahiti ont accueilli Thomas Pesquet en janvier dernier. A la caméra et au micro, ils se sont glissés dans la peau de journalistes « Kid reporters ». Ils en ont sorti un film retraçant les 48 heures magiques avec l’astronaute français.

SD •

« Thomas nous a raconté sa vie à bord de l’ISS. Et nous lui avons raconté notre vie à Tahiti… ». Encore plein d’étoiles dans les yeux, les enfants de l’École de la Mission nous partagent dans leur documentaire leur rencontre avec le célèbre astronaute…

Le film mêle à la fois le partage de la culture polynésienne pour les enfants et son expérience d'astronaute pour Thomas Pesquet. Tout au long du reportage, le spectateur va de l'un à l'autre, à l'image de ce qu’ils ont pu vivre pendant 48 heures…

« Thomas Pesquet : Mission Tahiti », les élèves Kid reporters de l’Ecole de la Mission • ©Kid reporters

Tout a commencé lors de sa dernière mission dans l'espace… Comme beaucoup d’écoliers, les élèves de Maîtresse Revanui Puravet-Buillard, ont suivi le célèbre astronaute et mené un projet pluridisciplinaire autour du thème de l'espace. « On travaillait sur Thomas Pesquet dans toutes les matières, en sciences, mais aussi en français, en maths, en anglais… » nous expliquent les élèves au début de leur film. Ils formulent à leur maîtresse le souhait, le rêve, d’inviter l’astronaute à venir les rencontrer en Polynésie. « En décembre 2022, nous lui avons transmis des lettres, des cartes, des dessins et espérions recevoir le plus beau des cadeaux : une réponse favorable ! » se souvient Maîtresse Revanui.

La maîtresse embarque dans l’aventure des entreprises locales pour proposer plus qu’une invitation à l’école, un séjour "clé en mains" en Polynésie. Ils vont même enregistrer une vidéo avec l’ancien Président du Pays pour donner plus d’ampleur à leur invitation sur les réseaux sociaux. A l’école, rapidement tous les élèves de niveau CM1 et leurs enseignants rejoignent le projet, puis l’école toute entière, ainsi que l’association des parents d’élèves et Hélène Leroyer des Kid reporters.

C'est ainsi qu’en janvier 2023, sensible à la démarche entreprise par les élèves, Thomas Pesquet répond favorablement à l’invitation de l’école. En quelques semaines, toute l'école se mobilise pour le recevoir comme il se doit, le 28 janvier 2023 : accueil traditionnel à l'aéroport et à l'école (chants, 'orero, danses), ateliers thématiques, jeux des questions-réponses avec les élèves puis une conférence grand public à la maison de la Culture.

« On regarde tous un peu chez soi quand on va dans l’espace, confie l’astronaute aux enfants. Tout le monde a envie de voir sa maison, les choses qu’il connait... Donc moi, j’ai commencé comme ça. Et puis après, je cherchais les petits bouts de la France un peu partout. Et vraiment, j’essayais de trouver la Réunion, Tahiti... Je me suis rendu compte à quel point c’était joli en fait. Et je me suis promis un jour de venir voir la Polynésie française de près. Je me souviens que je m’étais dit ça pendant ma première mission. Donc aujourd’hui, voilà, merci de rendre ce rêve pour moi une réalité. »

« Alors qu'il devait nous accorder 2 heures de son temps, il nous en accorde 48 ! » se réjouit encore Maîtresse Revanui lorsque la nouvelle s’est confirmée. Mais comme elle le souligne, « tout cela a été rendu possible grâce à nos généreux partenaires qui ont permis d'offrir à Thomas un séjour inoubliable parmi nous !

Au programme en dehors de sa visite à l'école et de la conférence grand public, nous avons pu lui offrir un aperçu de la culture polynésienne : transport en truck jusqu’à la Pointe Venus, confection de tapa avec Hinatea Colombani du centre culturel Arioi, la pirogue à voile traditionnelle de Teiva Véronique ou encore la rencontre d’acteurs de l’environnement à Moorea comme l’association de protection des tortues Te mana o te moana, l’écomusée Te Fare Natura et l’équipe Coral Gardeners qui travaille sur la sauvegarde des coraux.

« Je remercie aussi ma directrice, Mme Hereana Le Mouchon, de m'avoir apporté son entier soutien, ajoute Revanui Puravet-Buillard, mes collègues de niveau que j'ai embarqués dans ce projet, toute notre équipe pédagogique, notre personnel non enseignant, notre APEL, Laure Philiber, la Direction de l'Enseignement catholique, mais aussi nos nombreux partenaires : Tahiti Expert Events, la Banque Socredo, tous les prestataires et entreprises que nous sommes allés rencontrer en présence de Thomas, Hélène Leroyer mais aussi Yves-Edouard Malakai pour avoir préparé nos élèves aux différents échanges qu'ils devaient mener, tous les parents et bien sûr nos élèves ! »

Le film réalisé par les élèves de l'école de la Mission, avec l’aide de la journaliste et réalisatrice des Kid reporters Hélène Leroyer, retrace fidèlement chacune de ces étapes. Mais aussi, il permet d’en apprendre beaucoup sur la vie de Thomas, son métier incroyable, son parcours, des anecdotes, ses expériences scientifiques, ses projets… « Au départ, nous étions partis sur un film d’une quinzaine de minutes, nous confie Hélène. Puis au montage 26, et finalement 52, tant les échanges furent riches et intéressants ! Plusieurs mois de travail ont été nécessaires pour finaliser le montage. La plus grande difficulté fut de filmer sans utiliser de micro-cravate… Mais les enfants ont assuré, Thomas a été extraordinaire avec eux, et on a pu immortaliser beaucoup de moments forts ! »

Pour en arriver là, les enfants ont travaillé avant la venue de Thomas les techniques d’interview et se sont familiarisés au matériel de tournage Kid reporters, des iphones fixés sur un rig pour plus de stabilité et l’ajout d’accessoires. Les enfants se chargent de tous les plans moyens et serrés, Hélène se contente des plans larges, elle filme les enfants en train de filmer, puis ils mixent leurs caméras au montage.

« Ce film reflète aujourd’hui la concrétisation d'un rêve réalisé, conclut Maîtresse Revanui. Il véhicule un message fort que j’ai à cœur de transmettre chaque année à mes nouveaux élèves. C’est la citation du Petit Prince d'Antoine de St Exupéry "Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve, une réalité" » Et comme l’ajoutent les enfants dans leur reportage « Des petits et des grands rêves… Mais surtout rêvons, et donnons-nous à fond pour réaliser nos rêves… »

Liens de visionnage :

- YOUTUBE KID REPORTERS : https://youtu.be/ThomasPesquet_MissionTahiti

- FACEBOOK ECOLE DE LA MISSION : https://www.facebook.com/APELecoledelamission