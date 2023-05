Trafic d'ice : deux surveillants de Tatutu en détention provisoire à Nuutania

Hier soir, deux agents pénitentiaires de la prison de Tatutu ont été mis en examen puis placés en détention provisoire. La justice les soupçonne d’être impliqués dans un trafic d’ice.

Axelle Mésinèle •

Une nouvelle affaire d’ice secoue la prison de Tatutu. Après le détenu filmé en train de fumer de l’ice avec un surveillant pénitentiaire, en avril dernier, ce sont, cette fois, deux agents pénitentiaires qui sont soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de trafic de stupéfiants dont de la méthamphétamine.

Selon nos informations, ils étaient en lien avec un détenu pour faire entrer la drogue au sein du centre pénitentiaire. De la méthamphétamine mais aussi du paka et des téléphones portables, les téléphones, faut-il le rappeler, sont interdits en prison.

Toujours selon nos informations, le prisonnier mis en cause purge, depuis 2015, une peine de 18 ans de prison pour meurtre. Pendant son procès devant la cour d’assises, il était apparu que cet ancien champion de boxe était un consommateur occasionnel d’ice.

Les deux agents pénitentiaires, une femme et un homme, ont été placés en garde à vue pendant quatre jours avant d’être déférés, hier, au parquet qui a ouvert une information judiciaire pour trafic de stupéfiants et introduction d’objets illicites et d’objets en détention.

Ils ont ensuite été présentés à un juge d’instruction qui les a mis en examen. À l’issue de l’audience devant le Juge des Libertés et de la Détention, les deux surveillants ont été placés en détention provisoire. L’enquête se poursuit, elle devra déterminer le rôle de chaque suspect et si d’autres personnes sont impliquées.

Cette nouvelle affaire fait écho à celle du détenu filmé fumant de l’ice avec un agent pénitentionnaire. Le prisonnier est, depuis, décédé mais le procès se tiendra bien le 30 mai prochain.

Il est tout de même inquiétant de constater que l’ice, le cannabis et des objets interdits dont des téléphones portables semblent facilement entrer au sein de la prison de Tatutu.