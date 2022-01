Pont de Pueu : le transport scolaire reprend

À Taiarapu-Est, les bus scolaires pourront à nouveau desservir la partie enclavée de Pueu dès le 26 janvier 2022. Si le pont endommagé reste interdit aux poids lourds, les bus feront des navettes de chaque côté et des manœuvres avant et après le pont pour leur demi-tour.

MG avec communiqué •

À Taiarapu-Est, le pont de Pueu avait été endommagé suite à l'épisode de forte pluie le 14 janvier 2022. Les poids lourds de plus de 3,5 tonnes ne peuvent plus le traverser, y compris les bus scolaires. Depuis, plusieurs enfants ne pouvaient plus se rendre à l'école.

Ces enfants pourront à nouveau prendre le bus dès le 26 janvier 2022. En revanche, la circulation à ce niveau risque d'être perturbé. Si le pont endommagé reste interdit aux poids lourds, les bus feront des navettes de chaque côté et des manœuvres avant et après le pont pour leur demi-tour.

Ci-dessous, le communiqué de la commune :

"La Commune de Taiarapu-Est, après avoir consulté les acteurs de l’Education et avoir travaillé de concert avec le transporteur Tere Tahiti, informe les parents que leurs enfants pourront à nouveau prendre le bus dès ce mercredi 26 janvier 2022.

Le transport scolaire subira certes quelques perturbations horaires dues à la réorganisation des lignes, mais toutes les précautions seront prises pour assurer la sécurité des enfants grâce à un renfort en personnel et en matériels de signalisation autour du pont Teruea, l’objectif étant de ne pas pénaliser davantage la scolarité des enfants absents pour cause de transport, et de rassurer les parents sur la priorité accordée à la sécurité de leurs enfants.



La Commune invite également les usagers de la route, souvent pressés le matin, à la plus grande prudence : la route sera coupée dans les 2 sens sur 300m au total pour permettre aux bus de faire leurs manœuvres de retournement des 2 côtés du pont. Ces coupures sont prévues de 06h00-06h30 environ, et de 07h00-07h20 (il s’agit d’estimations larges).

Il serait donc préférable de prendre ses dispositions pour ne pas se retrouver bloqué dans la circulation à proximité du pont durant ces horaires. Le trajet l’après-midi devrait être moins compliqué.

Ces mesures temporaires seront maintenues tant que nous ne rencontrerons pas d’obstacle majeur contraignant, et le temps que le pont actuel soit renforcé pour les poids lourds ou que le pont provisoire soit construit.



Plus de précisions sur la page Facebook de la commune et sur celle de Tere Tahiti."