Trophées du Sport 2023 : rencontre avec Teaonui Tehau

Teaonui Tehau évolue depuis son plus jeune âge au sein de l'AS Vénus. Il réalise un excellent parcours avec son club à la Ligue des champions de la confédération du football océanien (OFC) en parvenant à se hisser jusqu’en finale. Teaonui est le challenger n°1 des Trophées du sport 2023.

MG •

Teaonui Tehau grandit dans les quartiers populaires de Mahina. Surnommé « Filou », Teaonui est rapide, virevoltant et débordant d’énergie. Il fait ses premiers pas dans le football au sein de l'AS Vénus, club dans lequel il continue d'évoluer. Avec son équipe, il remporte la Coupe de Tahiti, le championnat de Tahiti 2021-2022 et est élu meilleur buteur de la saison. Le trentenaire est également capitaine de la sélection tahitienne et membre des Tiki Toa.

Récemment, l'AS Vénus s'est distinguée lors de la Ligue des champions de la confédération du football océanien (OFC), en parvenant à se hisser jusqu’en finale, mais stoppée par Auckland City. Aucune équipe tahitienne n'avait atteint ce niveau depuis dix ans.

Ton parcours dans le sport ?

« J’ai grandi dans les quartiers populaires de Fareroi et Hitimahana à Mahina. J’ai été élevé au sein d’une famille modeste, mon père est carreleur et ma mère femme de ménage. Le football a toujours tenu une grande place dans la famille. J’ai débuté le football à l’âge de 6 ans dans le club de l’as Venus. Depuis mes débuts, je suis resté fidèle à mon club. C’est Teiva Izal, mon coach de l’époque, qui m’a donné le surnom de ‘filou’ ».

Pourquoi le football ?

« C’est une histoire de famille, mon père et mon grand-père y ont joué. Dans ma jeunesse, on était une bande de copains, de cousins et le fait de jouer ensemble et de prendre du plaisir a fait que j’ai accroché à ce sport. J’aime le côté sport collectif. Je regardais aussi beaucoup de matchs à la télé avec mon père. Quand j’ai grandi et que j’ai connu le football international, les voyages…cela m’a donné encore plus envie de m’investir dans ce sport. »

En quoi une bonne hygiène de vie t'aide à rester performant ?

« L’hygiène de vie c’est très important. Le fait de bien s’alimenter, bien s’hydrater, bien dormir…c’est ce qui fait qu’on est performant dans son sport et qu’on évite les blessures. Dans le football amateur l’alcool est bien présent, le fait de faire du sport nous permet de mieux nous préserver par rapport à tout ça. »

Ta philosophie de vie / un conseil pour notre jeunesse ?

« Beaucoup de jeunes plongent dans l’alcool ou la drogue. Il faut essayer de faire du sport, même si vous n’aimez pas trop ça. Allez marcher ou autre, bougez…cela vous aidera à vous préserver de l’alcool. J’aimerais dire aux jeunes de croire en leurs rêves et d’y aller à fond. Pour ce qui est du haut niveau, il n’y a pas de secret, il faut s’entrainer pour performer. Perso, je m’entraine aussi en dehors des entraînements collectifs : on n'a rien sans rien ! »

Palmarès 2022 :

Finaliste de la Ligue des champions OFC avec Vénus.

Vainqueur de la Coupe de Tahiti 2021-2022 avec Vénus.

Meilleur buteur du Championnat de Tahiti 2021-2022 avec Vénus.

Teaonui Tehau a été nommé dans la catégorie athlète homme 2022 pour les Trophées du Sport 2023. Pour voter pour lui, envoyez TDS 1 par sms au 7701.