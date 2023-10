Un " rêve indien " qui peut devenir un cauchemar

Partager :

C'est un jeu particulièrement dangereux relayé sur les réseaux sociaux et qui conduit à l’évanouissement. Quatre élèves du collège de Teva i uta se sont adonnés, mardi 10 octobre, au " sommeil indien ", également appelé " rêve indien ". L'un d'eux a fini à l’hôpital. La principale du collège a alerté sa tutelle et appelle à la plus grande vigilance des parents d'élèves.

Caroline Farhi / MELAM •

Il fait fureur sur Tik tok, le rêve indien, variante du jeu du foulard, consiste à hyperventiler avant de couper soudainement sa respiration, jusqu'à l'évanouissement. Si le jeu promet des sensations, il est loin d’être innocent et peut conduire au drame. Et justement, mardi 10 octobre, dans l'après-midi, au collège Tinomana Ebb, à Teva i uta, quatre élèves en classe de 3ème se sont évanouis simultanément. L'un d'eux a été hospitalisé après s'être cogné la tête. Ses jours ne sont pas en danger. Il s’en sort avec six points de suture mais il est " sous surveillance " explique Barbara Bellorget, la principale. À l'affût de nouvelles sensations, certains adolescents n’hésitent pas à tester ce jeu. " J'ai commencé à utiliser, après je me suis inquiété, après je n'ai plus utilisé " raconte un adolescent avant d'expliquer, " c'est comme si tu dors, sauf que quand tu te réveilles, ça fait mal à la tête, tu es étourdi et après tu commences à reprendre conscience ". Le jeu est diffusé sur les réseaux sociaux et est devenu rapidement viral. Une sensibilisation des familles est engagée pour une prise de conscience générale. Les médecins sont unanimes à condamner cette pratique susceptible de provoquer des lésions cérébrales voire un arrêt cardiaque. Le rêve indien pourrait alors virer au cauchemar…

Partager :