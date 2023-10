Un stage à l'étranger avec le programme Erasmus +

Le lycée du Diadème organise, ce jeudi 12 octobre, une opération Erasmus day. Une invitation à effectuer un stage au-delà des frontières de la Polynésie. Pour attirer les élèves, des ateliers pratiques étaient organisés.

Heipua Teuira / MELAM •

À la découverte de l'Europe. Depuis ce matin, mercredi 12 octobre, le lycée du Diadème organise une opération Erasmus day. L'objectif est de faire découvrir aux élèves les différentes opportunités de stages en Europe à travers le programme Erasmus +.

Plusieurs ateliers étaient organisés pour faire découvrir aux élèves les pays européens. • ©Heipua Teuira

Le lycée dispose d’une bourse mobilité d'un montant de 43 millions de francs qui couvre les frais de déplacement, d’hébergement et éventuellement les coûts de formation. Une somme financée par l’Agence Erasmus Europe.

71 élèves et 37 personnels de l'établissement auront la possibilité de profiter de cette mobilité. Les lycéens à partir de la seconde pourront effectuer un stage. Et cette année, pour la première fois, le dispositif est étendu à l'ensemble du personnel du lycée, les professeurs ne sont plus les seuls concernés. Le personnel bénéficie d'un séjour à durée variable d'une à deux semaines en Europe mais aussi en Australie, Nouvelle Zélande, Japon et dans l'ouest des États Unis.

Erasmus day au lycée du Diadème. • ©Heipua Teuira

Pour inciter les jeunes à partir, 17 ateliers ont été mis en place, parmi eux, la découverte des monuments emblématiques, l’architecture en Europe ou encore les langues.