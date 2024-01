Une collecte d'urgence pour les sinistrés de l'incendie de Heiri

Partager :

Depuis l'incendie du 20 janvier qui a laissé 18 familles sans abri à Faa'a, la solidarité ne faiblit pas. L'association FACE Polynésie souhaite récolter le plus rapidement possible des dons alimentaires et des produits d'hygiène pour les 55 personnes touchées.

Alors qu'une cinquantainte de sinistrés sont hebergés dans une église protestante, l'association FACE Polynésie, qui oeuvre avec le service social de la commune de Faa'a, réclame "des denrées alimentaires sèches et facilement conservables: pâtes, riz, semoule, lentilles, boîtes de conserve, sauces, sardines, farine, sucre, café, gâteaux, huile, soyou, ketchup, Sao, beurre en boîte". Mais aussi "des produits d'hygiène: savon, shampoing, gel douche, dentifrice, brosse à dents (adultes, enfants), papier toilette, produits périodiques pour les femmes, lessive". Elle rechrche aussi des "produits pour les enfants: couches, lait infantie, petits-pots". Début de la campagne de solidarité • ©Association Face Pour participer c’est simple : 1 - Créez une boîte de collecte -> affiche à imprimer pour mettre dessus 2 - Récoltez les dons jusqu’au 1er février 2024 3 - Deux lieux possibles pour déposez les dons : FACE Polynésie, antenne de Tipaerui : ICI FACE Polynésie, antenne de Pirae: ICI https://www.facebook.com/FACE.POLYNESIE

