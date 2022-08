Visite de terrain pour la ministre de l’éducation

Accompagnée du nouveau vice-recteur Thierry Terret, Christelle Lehartel est en tournée aux Iles Sous Le Vent.

Pascal Mitote •

La ministre de l’éducation Christelle Lehartel effectue depuis dimanche soir une tournée des établissements scolaires des Iles Sous Le Vent. Elle a débuté sa visite à Raiatea où elle s’est rendue à l’internat des lycées de l’île avant de visiter les écoles primaires de Tevaitoa et de Vaiaau, le collège de Tahaa et l’école primaire Matie roa. La ministre se rendra mardi et mercredi à Huahine et à Bora Bora. Elle est accompagnée du nouveau vice-recteur de la Polynésie Thierry Terret.