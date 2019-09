Visite officielle du Haut Commissaire à Bora Bora Visite officielle du Haut Commissaire à Bora Bora

La première visite officielle du Haut Commissaire aux Iles Sous Le Vent l’a conduit à Bora Bora. Dominique Sorrain a pu apprécier l'accueil que lui a réservé l’équipe municipale de Gaston Tong Sang, le maire de la commune et président de l’Assemblée de Polynésie. Le représentant de l’Etat a visité différents sites et s’est vu rappelé par les élus de l’île ses spécificités en matière de protection de l'environnement, de traitement des déchets et d’adduction d’eau potable.Ambroise et Hotuarii Colombani :