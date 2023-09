Yan Jambet nommé directeur de l’OPH : une condamnation qui interroge...

Yan Jambet, est nommé directeur de l’OPH. Mais sa nomination ne fait pas l’unanimité, tant dans les locaux de l’office que dans les rangs du parti bleu ciel. Car l’homme a été condamné au civil pour vol, entre autres. Un simple conflit d’associés, explique-t-il aujourd’hui. La probité tant défendue par le gouvernement est remise en question mais un possible conflit d’intérêt interroge aussi. Yan Jambet est en effet, toujours actionnaire dans la société immobilière.

ET/Caroline Farhi •

Un simple conflit privé. C’est ainsi que l’actuel directeur de l’OPH, ex-gérant et salarié de l’agence Imagine promotion, qualifie l’affaire qui l’oppose à Franck Zermati. Yan Jambet assure que le promoteur lui doit de l'argent. Son associé ne lui aurait jamais versé les commissions auxquelles il pouvait prétendre pour son activité de recherche foncière, soit une somme d’environ 15 millions cfp…

"De mon point de vue, en tout cas, M. Zermati n'a jamais respecté ses engagements vis-à-vis de moi. Je dirais même plus, c'est plutôt lui qui me doit de l'argent plutôt que l'inverse", déclare Yan Jamblet, directeur de l'Office Polynésien de l'Habitat. Et quand on lui rappelle qu'il n'y a pas eu de condamnation au pénal mais au civil, et qu'il devait rendre l'argent, Yan Jamblet poursuit que "de toutes façons, il faut que je rembourse, donc c'est ce que je vais faire. J'ai trouvé les ressources pour le faire, donc je vais éteindre ce conflit définitivement".

Me Dominique Bourion, avocat de Franck Zermati. • ©Polynésie la 1ère

Pour le conseil de Franck Zermati c’est la surprise, d’autant que Yan Jambet n’a jamais porté plainte contre son associé et qu’il a surtout reconnu les faits. "M.Jamblet fait quand même un document écrit de sa main, dans lequel il explique qu'il reconnait avoir falsifié des ordres de virement en reproduisant la signature de M. Zermati, sur 2 sociétés, pour un total de 6,2 millions cfp. Moi je pense qu'il mélange les genres pour essayer de faire un peu de brouillard. J'ai un dossier dans lequel il a détourné des fonds et il reconnaît les avoir détournés !", insiste Me Dominique Bourion, avocat de Franck Zermati.

A l’OPH, si la nomination d’un directeur condamné peut perturber quelques employés, on reste prudent en attendant que la justice suive son cours. "Notre objectif aujourd'hui c'est de relever quand même l'OPH. S'il y a des affaires privées, c'est au tribunal de trancher. Donc aujourd'hui on reste vigilant", remarque Jean-Pierre Tefaafana, délégué syndical A Tia I Mua à l'OPH.

Pour Jean-Pierre Tefaafana, délégué syndical A Tia I Mua à l'OPH, la prudence est de mise. • ©Polynésie la 1ère



Après une condamnation au civil pour abus de confiance, usage de faux et vol en septembre 2022, une plainte au pénal a été déposée en novembre et l’instruction suit son cours.

Reste à savoir si Yan Jambet, toujours actionnaire de l’agence Imagine promotion, fera preuve de probité, en évitant les conflits d’intérêt.