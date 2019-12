Pouvana'a et le nucléaire au programme scolaire

La réforme des programmes scolaires d’histoire géographie au lycée a eu lieu. Une augmentation du volume horaire permettra aux élèves de terminale de se pencher sur la réhabilitation de Pouvana’a a Oopa et le fait nucléaire. Une bonne nouvelle pour Jean-Marc Regnault, historien

Wallis, Cook, Pouvana'a, le nucléaire...

Les nouveaux programmes d’enseignement en histoire et géographie ont été publiés au Bulletin officiel de l’Education nationale. Parmi les points, une augmentation du volume horaire qui permettra aux élèves de terminale notamment de se pencher sur la réhabilitation de Pouvana’a a Oopa et le fait nucléaire. Une bonne nouvelle pour Jean-Marc Regnault, historien, mais selon lui, cette amélioration du programme scolaire ne servira strictement à rien si ces chapitres ne sont pas abordés au baccalauréat ou au brevet.Dans cette nouvelle réforme, plusieurs propositions d’adaptation des nouveaux programmes d’enseignement d’histoire et géographie pour les classes de seconde professionnelle, CAP et terminale générale et technologique ont été présentées aux membres du Haut comité de l’éducation de la Polynésie française le 27 novembre dernier. Un avis favorable à la majorité des voix a été émis.Ainsi, dans les programmes : la découverte de Tahiti par Wallis, le voyage de Bougainville à Tahiti, les trois passages de Cook à Tahiti, les premiers contacts des Polynésiens avec les Européens à la mise en place du protectorat par la France, l’intégration de la Polynésie française dans la mondialisation, l’importance du secteur touristique en Polynésie française. On retrouvera également la construction de l’autonomie polynésienne dans le cadre de la République française, les atouts et les contraintes de l’espace polynésien, les réseaux de transport en Polynésie française.Pour les classes de terminale générale et terminale technologique, les thèmes suivants seront abordés : les établissements français de l’Océanie et la seconde guerre mondiale, les établissements français de l’Océanie et la Polynésie française de 1945 à nos jours (Pouvana’a a Oopa, le temps du nucléaire et la marche vers l’autonomie), la situation géographique particulière de la Polynésie française dans l’Océan Pacifique, la Polynésie française en France, en Europe et dans le monde.